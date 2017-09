21.09.2017 - 09:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Sie haben iOS 11 bereits installiert, mögen aber die Neuerungen nicht, kämpfen mit einer geringen Batterielaufzeit oder möchten weiterhin 32-Bit-Apps nutzen? Dann können Sie mit wenigen Handgriffen zurück zu iOS 10.3.3 kehren. Allerdings heißt es hier schnell sein, da Apple in den letzten Jahren die Zeit für ein solches Downgrade stark verkürzt hat. Konkret bedeutet das, dass die Apple-Server ältere Versionen nicht mehr aktivieren werden.



iOS 11 Downgrade - Wichtiges vorab

Wenn Sie wieder auf iOS 10.3.3 zurückgehen, sollten Sie sich sicher sein, dass Sie unseren Ratschlag befolgt haben und vor der „iOS 11“-Installation ein Backup erstellt haben, da sonst sämtliche Einstellungen und viele Inhalte verloren gehen werden, denn die Daten aus einem "iOS 12"-Backup können nicht unter iOS 10 genutzt werden.

Daneben können Sie auch nur auf iOS 10.3.3 downgraden, da ältere Versionen von Apple nicht mehr signiert werden.

Bevor Sie das Downgrade durchführen, sollten Sie „Mein iPhone“ auf Ihrem iOS-Gerät deaktivieren. Dazu öffnen Sie in der Einstellungs-App gleich oben Ihren Accountnamen, wählen „iCloud" aus und gehen in den Punkt „Mein iPhone suchen“. Dort schieben Sie den Regler nach links und geben Ihr Apple-ID-Passwort ein.

So führen Sie das „iOS 11“-Downgrade durch

Laden Sie iOS 10.3.3 von https://ipsw.me herunter. Achten Sie bei der Website darauf, dass Sie das richtige Gerät auswählen, bevor Sie den Download starten. Schließen Sie nun Ihr iOS-Gerät per Kabel an den Mac an. Öffnen Sie iTunes und wählen Sie Ihr iOS-Gerät aus. Halten Sie nun die Options-Taste (alt) gedrückt und klicken gleichzeitig auf „iPhone wiederherstellen“, um das „iOS 11“-Downgrade zu starten. Sollten Sie einen Windows-Computer verwenden, dann halten Sie die Shift-Taste beim Anklicken gedrückt.

Wählen Sie die heruntergeladene iPSW-Datei aus und klicken Sie auf „Öffnen“. Das „iOS 11“-Downgrade kann einige Minuten dauern und wird von mehreren Neustarts begleitet. Sobald Ihr Gerät wieder bereit ist, wird es Sie mit einem „Hallo“ begrüßen und durch die ersten Schritt führen. Während dieses Prozess' können Sie auch ein Backup wiederherstellen.