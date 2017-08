07.08.2017 - 10:59 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Apple Watch ist smarte Uhr, Benachrichtigungs-Assistent, Erinnerungsstütze und auch persönlicher Fitness-Coach. Vor allem auf die letztgenannte Funktion legt Apple viel wert. Man integrierte daher schon in watchOS 1 eine Vielzahl an Fitness-Funktionen, die sich bis watchOS 3 nochmals deutlich erhöht haben. Von Beginn an dabei ist die Steh-Erinnerung, die uns immer wieder zum Aufstehen bewegen soll. Man kann Sie allerdings auch leicht deaktivieren.



Die Apple Watch kann auch „minimalistisch“ (Bild: CC0)

Nicht erst mit watchOS 3 eingeführt, sondern von Anfang an dabei ist die Steh-Erinnerung. Das Feature erinnert uns immer dann ans Aufstehen, wenn wir innerhalb einer Stunde für mindestens 50 Minuten gesessen haben. Was für die einen Nutzer eine Motivation ist, kann für andere einfach nur nervig oder eine Ablenkung sein. Wir möchten Ihnen daher in aller Kürze zeigen, wie Sie die Steh-Funktion schnell und einfach deaktivieren können.

Hinweis: Die Einstellungen für die Steh-Erinnerung sind nur auf dem iPhone verfügbar und können nicht direkt am Handgelenk vorgenommen werden.

So deaktivieren Sie die Steh-Erinnerungen

Nehmen Sie zunächst das mit Ihrer Apple Watch gekoppelte iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Watch-App. Wählen Sie anschließend den Reiter „Meine Uhr" aus und scrollen Sie nach unten, bis Sie den Menüpunkt „Aktivität" sehen. Tippen Sie darauf. Sie sehen jetzt verschiedene Einstellungen für Ihre Aktivitäten. Ziehen Sie einfach den Schieberegler neben „Erinnerungen zum Stehen" nach links, um die Funktion dauerhaft zu deaktivieren. Sie können die Watch-App danach wieder verlassen und werden nicht mehr „zum Stehen aufgefordert".