27.09.2017 - 09:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Schon mit dem iPhone 6s wandte sich Apple ab von den traditionellen Vibrationsmotoren und setzte stattdessen auf die eigens entwickelte Taptic Engine, die im iPhone 8 auch den virtuellen Home-Button unterstützt. Das haptische Feedback ist weiterhin allgegenwärtig und wird in manchen Fällen nur noch unterbewusst wahrgenommen, da man sich bereits sehr daran gewöhnt hat. Allerdings mögen manchen Nutzer das systemweite Feedback nicht, sodass wir Ihnen zeigen möchten, wie Sie es deaktivieren können.



27.09.2017 - 09:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Benjamin Otterstein)

So deaktivieren Sie die Systemhaptik am iPhone 8

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone 8 oder iPhone 8 Plus zur Hand und öffnen Sie die Einstellungs-App. Scrollen Sie etwas nach unten, bis Sie den Menüeintrag „Töne & Haptik" sehen. Tippen Sie darauf. Am unteren Ende des Einstellungsmenüs ist der Punkt „Systemhaptik“. Ziehen Sie den Regler nach links, um das „haptische Feedback für Systemsteuerungen und -interaktionen“ zu deaktivieren.

Das haptische Feedback wird nicht sofort abgeschaltet. Es kann daher einen Augenblick dauern, bis man den Unterschied merkt beziehungsweise man keine Rückmeldung mehr vom System erhält. Dies macht sich dann etwa bei Schiebereglern und vielen anderen Aktionen bemerkbar.

Wir können die Deaktivierung der Systemhaptik nicht empfehlen, da diese einfach ein besseres Gefühl für die Steuerung und die Interaktion mit dem iPhone 8 vermitteln. Sie können daher die Taptic Engine jederzeit wieder über die oben beschriebenen Schritt aktivieren. Ziehen Sie den Regler neben „Systemhaptik“ dazu einfach wieder nach rechts.

Hinweis: Die Systemhaptik lässt sich nicht nur am iPhone 8 (Plus) deaktivieren, sondern auch am iPhone 7 (Plus).