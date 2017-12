19.12.2017 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Immer wenn ein iPhone, iPad, eine Kamera oder ein Datenträger (SD-Karte) mit Aufnahmen an den Mac-Computer angeschlossen wird, dann wird automatisch die Fotos-App geöffnet. Natürlich ermöglicht dieser Autostart einen schnellen Import der Aufnahmen, kann aber auf Dauer für so manchen Nutzer nervig sein. Es gibt allerdings die Möglichkeit dies zu verhindern und wir zeigen Ihnen, wie das genau funktioniert.



Das iPhone ist eine äußerst beliebte Kamera und erweist vielen Nutzern treue Dienste (Bild: CC0)

Hinweis: Um das automatische Öffnen der Fotos-App deaktivieren zu können, muss ein entsprechendes Gerät am Mac angeschlossen sein, um die Einstellung angezeigt zu bekommen. Wenn man also den Autostart für das iPhone verhindern möchte, dann muss erst selbiges angeschlossen werden, damit die Funktion deaktiviert werden kann. Konkret bedeutet das, dass der Autostart nur für dieses Gerät deaktiviert wird.

So verhindern Sie den Autostart der Fotos-App bei Geräte-Anschluss

Schließen Sie Ihr iPhone, iPad, iPod Touch, Ihre Kamera oder eine SD-Karte an Ihren Mac-Computer an und warten Sie kurz, bis sich die Fotos-App automatisch öffnet. Klicken Sie nun auf den Reiter „Importieren“. In der linken oberen Ecke des Fensters sehen Sie Ihr angeschlossenes Gerät und daneben die Option „„Fotos“ für dieses Gerät öffnen“. Entfernen Sie nun den Haken vor dieser Option, damit die App zukünftig nicht mehr für dieses Gerät automatisch geöffnet wird. Sie können die Fotos-App jetzt wieder schließen.

(Bild: Screenshot)

Hinweis: Die Funktion kann natürlich jederzeit wieder aktiviert werden. Schließen Sie dazu das Gerät an Ihren Mac an und öffnen die Fotos-App. Klicken Sie auf den Reiter „Importieren“ und setzen Sie wieder den Haken vor „„Fotos“ für dieses Gerät öffnen“. Schon wird bei Anschluss des Geräts die App automatisch geöffnet.