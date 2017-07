03.07.2017 - 15:03 Uhr Geschrieben von Mac Life

In Zeiten niedriger Zinsen sind kurzfristige, lukrative und sichere Anlagemöglichkeiten rar. Um seinen Kunden dennoch eine attraktive Anlage-Möglichkeit bieten zu können, arbeitet WeltSparen mit zahlreichen Banken im europäischen Ausland zusammen. Bei WeltSparen, dem ersten und führenden Zinsportal für Geldanlagen in Europa, erhalten Kunden bis zu 2,4 Prozent Zinsen p.a. – bei 100 prozentiger Absicherung bis zu einem Gegenwert von 100.000 Euro pro Bank und Sparer. Zusätzlich können Neukunden von bis zu 75 Euro Prämie profitieren (ausführliche Prämienbedingungen finden Sie auf www.weltsparen.de).



03.07.2017 - 15:03 Uhr Geschrieben von Mac Life

WeltSparen eröffnet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Geld in ganz Europa anzulegen – komfortabel und abgesichert. Für einen ersten Überblick informieren Sie sich auf weltsparen.de über die mehr als 100 exklusiven Angebote der Europäischen Partnerbanken für Tagesgeld, Flexgeld und Festgeld. Nach dem Eröffnen eines kostenlosen Online-Kontos bei WeltSparen, überweisen Sie nach eigener Maßgabe den gewünschten Anlagebetrag von Ihrem Girokonto. Anschließend können Sie jederzeit WeltSparen-Anlagen bei einer der aktuell 30 Partnerbanken aus 15 verschiedenen Ländern abschließen. So profitieren Sie von den deutlich höheren Zinssätzen in den Nachbarländern.

WeltSparen ist mehrfach ausgezeichnet! Das Angebot von WeltSparen bietet sicheres Onlinebanking, geprüfte Datensicherheit, hohe Servicequalität und einfache Bedienung. Das bescheinigen WeltSparen zahlreiche Preise und Auszeichnungen als Testsieger. Einen Überblick über die Preise und Auszeichnungen finden Sie auf der Internetseite www.weltsparen.de/auszeichnungen.

Einmal anmelden genügt: Das WeltSparen-Portal bietet Ihnen einen Überblick über Ihre Anlagen und Konten bei den WeltSparen-Partnerbanken. Alle Konten laufen dabei stets auf Ihren Namen. Um Ihnen die Steuererklärung zu vereinfachen, stellt WeltSparen bei Fälligkeit einer Einlage – oder bei Fälligkeit von Zinsen – Kontoauszüge der Partnerbanken und alle weiteren notwendigen Dokumente automatisch und kostenlos zur Verfügung. Aus diesen gehen die steuerlich relevanten Angaben wie Zinserträge, Quellensteuer oder Währungskurs hervor.

Anlagen in Fremdwährung

Neben klassischen Tages-, Fest- und Flexgeldern in Euro bietet WeltSparen seinen Kunden ebenfalls Anlagen in Fremdwährung an – darunter Festgelder in norwegischen Kronen, US- Dollar und Schweizer Franken. Wer Festgelder in Fremdwährungen anlegt, profitiert nach einer vorab festgelegten Laufzeit auf jeden Fall vom garantierten Zinssatz. Hat sich bei Fälligkeit der Anlage zudem der Wechselkurs positiv im Verhältnis zum Euro entwickelt, können sich Sparer zusätzlich über einen Währungsgewinn freuen.

An einem Fremdwährungskonto von WeltSparen Interessierte sollten sich vorab eingehend über wirtschaftliche und politische Faktoren informieren. Der Wechselkurs einer Fremdwährung wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, sodass man ihn bei Fälligkeit nicht mit Sicherheit voraussagen kann. Entwickelt sich der Wechselkurs nachteilig, erleidet der Sparer einen Verlust, wenn er das Geld bei Fälligkeit ausbezahlt bekommen möchte. Daher ist umfassende Information die Voraussetzung für eine gute Rendite bei einem Konto in Fremdwährung.

Fokus auf Sicherheit

Um die Sicherheit Ihres Kapitals müssen sich WeltSparen-Kunden keine Sorgen machen. Das angelegte Sparguthaben ist entsprechend einer EU-Richtlinie (EU-Norm 1994/19/EG und 2009/14/EG) bis zu einem Gegenwert von 100.000 EUR pro Bank und Sparer zu 100 Prozent abgesichert. Auch Festgelder in Bulgarischen Lewa, Schweizer Franken und Norwegischen Kronen fallen unter diese Einlagensicherung. In Norwegen sichert die Einlagensicherung Anlagen sogar bis zu einer Höhe von zwei Millionen Norwegischen Kronen (etwas über 220.000 Euro) ab.

Fünf Tipps für erfolgreiches Sparen Die folgenden fünf Tipps von WeltSparen helfen Ihnen bei einer Suche nach Angeboten für erfolgreiches Sparen mit besseren Zinsen. 1. Achten Sie auf die Details: Viele Banken arbeiten mit Lockangeboten, bei denen Konditionen häufig nur für Neukunden, eine bestimmte Anlagesumme oder für eine bestimmte Zeit gelten. 2. Sichern Sie sich Flexibilität: Trotz der Faustregel „Längere Laufzeit = höhere Rendite“ sollten Sie auf eine vorzeitige Verfügbarkeit Ihrer Anlagen achten, damit Sie in jedem Fall flexibel reagieren können. 3. Beachten Sie das Ausland: Im Ausland wird weniger gespart, so dass es hier höhere Zinsen gibt. So zahlen Banken in Großbritannien durchschnittlich 0,7 Prozent, in Frankreich sogar 1 Prozent Zinsen. 4. Achten Sie auf Sicherheiten: Achten Sie bei einer Investition im Ausland immer darauf, dass Ihre Anlage ausreichend abgesichert ist. Bei wirtschaftlichen Problemen sind Sie so auf der sicheren Seite. 5. Setzten Sie auf Geprüftes: Beziehen Sie Kunden-Rezensionen und die Empfehlungen von unabhängigen Bewertungsportalen in Ihre Auswahlentscheidung mit ein. Orientieren Sie sich dort an den Testsiegern.

Auch wer sich für eine längerfristige Anlage entscheidet, ist nicht gezwungen, sich zu binden. Dafür bietet WeltSparen das sogenannte Flexgeld. Dabei handelt es sich um attraktive Festgeld-Angebote, die jederzeit vorzeitig verfügbar sind – ohne Strafgebühr. Ein kompetenter deutschsprachiger Kundenservice beantwortet zudem alle Ihre Fragen rund um die WeltSparen-Angebote. Das WeltSparen-Konto ist grundsätzlich frei von Gebühren.

Einfaches Einrichten in drei Schritten

Die Einrichtung eines kostenlosen WeltSparen-Kontos können Sie bequem von Ihrem Mac, iPhone oder iPad aus vornehmen. Voraussetzung für Eröffnung eines Kontos ist, dass Interessierte das 18. Lebensjahr vollendet haben, im eigenen Namen handeln, eine deutsche Meldeadresse sowie ein Referenzkonto bei einer Bank in Deutschland haben. Zudem benötigen Sie eine gültige E-Mail-Adresse.

Schritt 1: Registrieren

(Bild: Screenshot)

Rufen Sie die Internetseite weltsparen.de auf und klicken Sie auf die Schaltfläche „Kunde werden“. Anschließend geben Sie die für die Registrierung benötigten Angaben in die entsprechenden Felder ein. Bei Fragen hilft Ihnen der WeltSparen Kundendienst unter der Rufnummer 030/770 191 291 weiter. Zum Abschluss der Registrierung legen Sie Ihre PIN für das Onlinebanking fest.

Schritt 2: Identifizieren

Um die Registrierung abzuschließen, identifizieren Sie sich über das Video-Ident-Verfahren mit der Face-Time-Kamera. Alternativ können Sie das Postident-Verfahren nutzen und sich mit einem Personalausweis oder einem Reisepass in einer Post-Filiale identifizieren. Nach erfolgreicher Identifizierung erhalten Sie alle benötigten Daten für die Einrichtung des WeltSparen-Kontos per E-Mail.

Schritt 3: Sparen und anlegen

Stand: Juni 2017. Aktuelle Zinssätze unter weltsparen.de/angebote. (Bild: Screenshot)

Über die Schaltfläche „Mein Konto“ auf weltsparen.de gelangen Sie zum WeltSparen-Onlinebanking. Hier haben Sie Zugriff auf alle Angebote der Partnerbanken von WeltSparen und können den gewünschten Anlagebetrag überweisen. WeltSparen kümmert sich um die Eröffnung Ihres Tages- und/oder Festgeldkontos und hält Sie über weitere Schritte auf dem Laufenden.