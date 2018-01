11.01.2018 - 12:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Kontaktfotos in der Nachrichten-App sind seit einiger Zeit nicht nur am Mac, sondern auch auf dem iPhone verfügbar. Nach einem Softwareupdate war diese nicht nur auf den Plus-Modellen möglich, sondern kamen ebenfalls auf kleinere Geräte. Allerdings muss das nicht sein und man kann sie auch ausblenden. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie das funktioniert und welchen Vorteil das bringen kann.



Fotos von Kontakten sind überaus hilfreich. Ruft ein Kontakt an, dann sehen Sie das Kontaktfoto groß auf dem Display und Sie wissen sofort, wer am anderen Ende auf Sie wartet. Ähnlich ist es auch in der Nachrichten-App. Über die Fotos können Sie zwar den gewünschten Kontakt in der Nachrichten-Liste schneller finden, aber dennoch kann eine Deaktivierung auch Vorteile bringen. Vor allem ältere Geräte können davon profitieren, da der Prozessor weniger belastet wird und damit ein ruckelfreies Scrollen möglich ist.

So blenden Sie Kontaktfotos in der Nachrichten-App aus

Nehmen Sie zunächst Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie dann die Einstellungs-App. Scrollen nach unten und wählen nun den Eintrag „Nachrichten“ aus dem Menü aus. Schieben Sie den Regler neben „Kontaktfotos zeigen“ nach links, um diese zu deaktivieren. Die Kontaktfotos werden nun in der Nachrichten-App nicht mehr angezeigt und Sie können die Einstellungs-App wieder verlassen.

Tipp: Wenn Sie die Kontaktfotos deaktivieren, wird Ihnen in der Nachrichten-App eine längere Vorschau eingeblendet. Dies sind zwar nicht viele zusätzliche Zeichen, dennoch können sie den Unterschied machen. Für Geräte mit 3D Touch ist dies ohnehin nicht weiter wichtig, da über einen festen Druck eine sehr umfassende Vorschau aufgerufen werden kann.