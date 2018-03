10.03.2018 - 19:09 Uhr Geschrieben von Joachim Kläschen



Chatten bis der Arzt kommt (Bild: iStock/Martin Dimitrov)

Mit dem Erscheinen von iOS 10 gab Apple Programmierern die Möglichkeit, Erweiterungen für die Nachrichten-App zu erstellen und diese im App Store zu vertreiben. Wir stellen die nützlichsten, schönsten und unterhaltsamsten Erweiterungen für Apples Chat-App vor.

Chat-Programme oder Messenger gehören für viele Anwender zu den wichtigsten Apps auf ihren Smartphones. Mittlerweile sind diese sogar fest in vielen Teilen des alltäglichen Lebens verankert: Wer verhindert ist, teilt dies den Sportsfreunden per Kurznachricht mit, Fahrgemeinschaften koordinieren sich im Gruppenchat und übereifrige Trauzeugen halten die Hochzeitsgäste schon Monate vor der Feier über zu Erledigendes auf dem Laufenden. Während viele Nutzer soziale Netzwerke wie Facebook, Snapchat und Instagram als reine (Klatsch-)Lektüre verwenden, nutzen sie Chat-Programme deutlich aktiver.

Kein Zweifel: Apples Konkurrenten im Chat-Markt, hierzulande vor allem Whatsapp und Facebook-Messenger, haben größere Nutzerzahlen. Der Grund liegt vor allem darin, dass diese Apps plattformübergreifend funktionieren und nicht auf das Apple-Ökosystem beschränkt sind. Mehrfach gab es Gerüchte, Apple wollte seinen Chat-Dienst auch auf Android-Geräte ausweiten. Doch schließlich ist iMessage ein zu wichtiges Alleinstellungsmerkmal und damit ein wichtiger Kaufgrund für iPhone und iPad: Wenn bereits die gesamte Familie oder der Freundeskreis mit Apple-Geräten mithilfe der Nachrichten-App kommuniziert, führt beim Neukauf kaum ein Weg an einem Apple-Gerät vorbei. Wie die Konkurrenz erweitert auch Apple seine Chat-App fortlaufend um neue Funktionen. Mittlerweile können Nutzer kostenlos miteinander (bild-)telefonieren, sich Fotos, Videos und kurze Sprachnachrichten senden und darüber auf dem Laufenden halten, wo sich andere gerade befinden. Vorinstallierte Effekte erlauben es, Textnachrichten in Szene zu setzen – und mithilfe der Digital-Touch-Funktion können Nutzer handgezeichnete Animationen verschicken. Das größte Potenzial von Apples Dienst schlummert jedoch in den Erweiterungen, die unabhängige Entwickler produzieren. Häufig sind Nachrichten-Erweiterungen Bestandteile regulärer Apps und installieren sich automatisch und unbemerkt.

Die Nachrichten-App ist längst nicht mehr nur auf Smileys und Fotos beschränkt. Auch Tischreservierungen und Banküberweisungen sind kein Problem, ohne die App zu verlassen. (Bild: Apple, Screenshot)

Das eigene Sticker-Pack im App Store Apple hat auf einer Internetseite alles Wissenswerte um dieses Thema zusammengestellt. Benötigt wird neben den Illustrationen lediglich die kostenlose Mac-Software Xcode. Wem das zu viel Aufwand ist, der kann sich seine eigenen persönlichen Sticker auch mithilfe einer App erstellen. Möglich ist dies mit der kostenlosen Nachrichten-Erweiterung Animated Stickers by Stickit. Diese macht aus Fotos und Bildern Sticker, die dann in der Nachrichten-App verfügbar sind.

Erweiterungen installieren

Eigenständige Erweiterungen, die ohne iOS-App auskommen, sind die Ausnahme. Einen Sonderfall bilden dabei Sticker-Erweiterungen, die sich meist ohne eine App auf dem Home-Bildschirm direkt in die Nachrichten-App einnisten. Um eine eigenständige Erweiterung zu installieren, verfährt man wie bei regulären Apps, nimmt allerdings den Weg über den App Store für iMessage. Dieser öffnet sich sich, wenn man in der Nachrichten App in eine bestehende Konversation wechselt und auf die blaue Schaltfläche mit dem stilisierten „A“ rechts neben dem Eingabefenster tippt. Ein großes blaues Banner mit der Schaltfläche „Store“ weist den Weg. Im App Store kann man das redaktionell aufbereitete Angebot durchstöbern, es durchsuchen oder sich an populären Trends orientieren. Nach dem Laden taucht die App in einem Symbolband auf, das sich unterhalb des blauen App-Store-Banners befindet. Um eine Erweiterung zu verwenden, tippen Sie einfach auf deren Symbol.

Chat-Riese mit über 900 Millionen aktiven Nutzern Sind hierzulande Whatsapp, der Facebook-Messenger und Apples Nachrichten-App die Chat-Anwendungen der Wahl, ist es in der Volksrepublik China Weixin – besser bekannt als Wechat. Der Austausch von Text- und Sprachnachrichten ist mittlerweile nur noch eine untergeordnete Funktion. Selbst auf Straßenmärkten können die mittlerweile mehr als 960 Millionen monatlich aktiven Nutzer mit Wechat bezahlen, in Metropolen Leihräder aufschließen und Privat-Taxis bestellen. Einkaufen und das Buchen von Dienstleistungen ist mit Wechat ebenfalls möglich; Für viele Chinesen ist Wechat mittlerweile gleichbedeutend mit dem Betriebssystem ihres Smartphones.

Erweiterungen verwalten

Drei Erweiterungen (Verlauf, Digital Touch und Musik) hat Apple in der Nachrichten-App bereits vorinstalliert. Um die Reihenfolge der aktiven Erweiterungen zu verändern, hält man das jeweilige Symbol gedrückt und zieht es an die gewünschte Stelle. Mithilfe der „Mehr“-Schaltfläche mit den drei Punkten am Ende des Symbolbandes gelangt man zu Einstellungen. Hier kann man unliebsame Erweiterungen ausblenden, geschätzte den Favoriten hinzufügen sowie die Reihenfolge komfortabel verändern. Während die mit Apps installierten Erweiterungen nach dem Entfernen der Anwendung verschwinden, ist das Aufräumen bei den dedizierten Erweiterungen etwas anspruchsvoller. Vor dem Löschen müssen Sie die entsprechende Erweiterung aktivieren, sie darf dabei allerdings nicht den Favoriten zugeordnet sein. Anschließend wischt man auf dem Verwaltungs-Bildschirm nach rechts über die App, worauf dann die Möglichkeit zum Löschen eingeblendet wird. Es ist allerdings nicht möglich, Erweiterungen zu löschen, so lange die zugehörige App installiert ist.

iTranslate (Bild: Apple, Screenshot)

iTranslate: Übersetzungs-Tool

Wer Bekannte aus anderen Sprachräumen zu seinen Freunden zählt, kann multilinguale Gespräche mithilfe dieser Erweiterung vereinfachen. Die Nachrichten-Erweiterung ist in der Lage, Eingaben aus zahlreichen Sprachen in andere zu übersetzen. Dafür wählt man in der Erweiterung Quell- und Zielsprache aus. Sie blendet anschließend eine alternative Tastatur ein; nach der Texteingabe und einem Tipp auf die grüne Pfeiltaste erhält der Gesprächspartner den Text im Original und die Übersetzung. Das Sahnehäubchen ist die Möglichkeit, das Aussehen der Erweiterung farblich anzupassen.

Copied (Bild: Apple, Screenshot)

Copied: Zwischenablage

Das auch für den Mac erhältliche Zwischenablage-Werkzeug Copied ist eine der nützlichsten Apps für Power-User. Es speichert Bilder, Texte und Links aus der Zwischenablage und hält diese für eine spätere Verwendung bereit. Die Nachrichten-Erweiterung von Copied beschränkt sich darauf, kopierte Bilder bereitzuhalten. Diese zeigt die App wahlweise in kleinen oder großen Vorschau-Ansichten. Verwendet man die Listen-Funktion, kann man sich aus den kopierten Bildern mit ein wenig Vorarbeit ein ganz persönliches Sticker-Pack erstellen, ohne Grafiken erst suchen zu müssen.

Doodle (Bild: Apple, Screenshot)

Doodle: Termine finden

Sobald mehr als zwei Personen einen gemeinsamen Termin finden müssen, wird es anstrengend. Der Webdienst Doodle ist ein bewährtes Werkzeug, um die Terminfindung zu vereinfachen. Die Nachrichten-Erweiterung bietet Abstimmungsvorlagen für populäre Termine, beispielsweise am nächsten oder übernächsten Wochenende.

Alternativ kann man Terminvorschläge frei wählen und diese den Chat-Mitgliedern unterbreiten. Diese entscheiden sich dann individuell für einen oder mehrere Termine, ohne dass eine Anmeldung bei dem Anbieter nötig wäre.

Airmail (Bild: Apple, Screenshot)

Airmail: E-Mail-Brücke

Die mit einem Apple-Design-Award ausgezeichnete Alternative zu Apples Standard-E-Mail-Programm bietet so viele Funktionen und Stellschrauben, dass man sich erst einarbeiten muss. Dann allerdings ist Airmail für Vielmailer Gold wert. Die Nachrichten-Erweiterung greift auf die Datenbank der Anwendung zu und stellt alle E-Mail-Anhänge zur Verfügung, die man mit einem Tipp in einen Chat einfügen kann. Wahlweise kann man diese nach Datum sortieren oder den indexierten Bestand von der Suchfunktion durchkämmen lassen, um Wichtiges schneller zu finden.

Spiele

Blackjack Buddies (Bild: Screenshot)

Blackjack Buddies

Bei Blackjack Buddies müssen zwei Spieler Spielkarten auf einem 5-mal-5 Felder großen Brett auslegen. Ziel ist es, in einer Zeile oder Spalte einen Punktwert von 21 zu erreichen. Je mehr Karten verwendet werden, desto höher ist die Belohnung für den jeweiligen Zug. Praktisch ist dabei, dass der Titel automatisch anzeigt, wie hoch die Summe der Karten in einer Reihe oder Zeile ist.

Cobi Arrows, Darts and Shoot (Bild: Screenshot)

Cobi Arrows, Darts & Shoot

Cobra Mobile hat unterhaltsame Sportspiele im Angebot. Der erste Spieler versucht dabei mit Pfeil und Bogen, beim Kneipensport oder beim Tontaubenschießen möglichst viele Punkte zu erzielen. Das Ergebnis geht an den Chatpartner, der die es übertreffen soll. Da man nicht umgehend reagieren muss, kommt kein Stress auf.

Mini Golf Battle (Bild: Screenshot)

Mini Golf Battle

Über 30 Parcours mit Sandbunkern, Wasserlöchern und schrägen Dreingaben wie Beschleunigungsstreifen müssen Spieler Golfbälle bugsieren. Mit der vornehmen Zurückhaltung des Golfsports ist es hier nicht weit her. Es steht einem frei, mit Versuchen den gegnerischen Ball ins Abseits zu drängen, einander das Spiel schwer zu machen.

Schachmatt! (Bild: Screenshot)

Schachmatt!

Diese App holt das Spiel der Könige in die Nachrichten-App – und zwar nur in die Nachrichten-App. Eine eigene startbare Anwendung gibt es nicht. Nach jedem Zug wird ein Bild der aktuellen Situation auf dem Brett an den Spielpartner verschickt und dieser zum Ziehen aufgefordert. „Schachmatt!“ erlaubt es, parallele Partien zu spielen und die farbliche Gestaltung des Bretts anzupassen.

Sticker-Packs

Pixel World Stickers (Bild: Screenshot)

Pixel World Stickers

Die Entwickler von Iconfactory haben sich nicht nur mit Twitterrific einen Namen gemacht, auch zahlreiche bekannte Programmsymbole stammen von ihnen. Der Umfang ihres Sticker-Packs übertrifft wohl alle Erwartungen, denn es enthält mehr als 100 geschmackvoll gestaltete Grafiken in Pixel-Anmutung. Pixel für Pixel in liebevoller Handarbeit zusammengestellt.

Permanent Marker Stickers (Bild: Screenshot)

Permanent Marker Stickers

Das Sticker-Pack enthält dutzende Schmierereien in Filzstift-Anmutung. Insgesamt kann man die Kritzeleien in acht Farbtönen darstellen. Über die Durchstreichungen hinaus bietet das Sticker-Pack auch Pfeile und Kreise, um bestimmte Beiträge hervorzuheben sowie eine Handvoll mit dickem Strich gezeichnete Gesichtsausdrücke.

The New Yorker Today (Bild: Screenshot)

The New Yorker Today

Enthalten sind Piktogramme des Illustrators und Autors Christoph Niemann, der regelmäßig Cartoons zum US-Magazin The New Yorker beisteuert. Der Umfang ist mit zwölf Stickern karg, allerdings sind diese animiert, ansehnlich-minimalistisch gestaltet und eignen sich, um zahlreiche alltägliche Gefühle pointiert zu vermitteln.

Meme Faces (Bild: Screenshot)

Meme Faces

Meme sind Internetphänomene – Geschichten, Bilder oder Zeichnungen, die sich so verbreiten, dass fast jeder sie gesehen hat. Dieses Paket sammelt die bekanntesten viralen Zeichnungen, darunter das Trollface/Coolface, der „Rage Guy“ und der einen Regenbogen speiende Computernutzer, der unter Eingeweihten unermessliche Fassungslosigkeit symbolisiert.

