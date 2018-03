Neue Tabs für Chrome (Bild: Screenshot)

Plug-ins, Extensions, Add-ons: Webbrowser erhalten durch Erweiterungen viele neue Funktionen. Wir stellen Ihnen regelmäßig die nützlichsten, schönsten oder einfach nur lustigsten Zusatzwerkzeuge für Chrome, Safari und Firefox vor. In diesem Monat sind dies "Aurora", "Currently", "Autopagerize" und "Smoothscroll".

Thomas Raukamp „Die meisten Browsererweiterungen gibt es für den Webbrowser Chrome. Die lassen sich übrigens in der Regel auch unter Vivaldi einsetzen: Denn der vor Funktionen strotzende Edel-Browser setzt mit Blink clever auf dieselbe Engine.“

Neue Tabs für Chrome

Chrome ist schlank und schnell – die Startseite ist jedoch seit Jahren kein Hingucker. Daher finden sich im Chrome Web Store auch diverse New-Tab-Seiten, die die Standardseite bei jedem Öffnen eines neuen Karteireiters ersetzen. Ganz besonders gelungen ist zum Beispiel Aurora New Tab: Die Erweiterung importiert das täglich wechselnde Foto der Bing-Websuche in den neuen Tab und bietet viele Extrafunktionen – etwa einen Notizblock, eine Aufgabenverwaltung, einen Lesezeichenmanager und ein „Launchpad“ der installierten Chrome-Apps.

Wer es minimalistischer mag, der greift zu Currently, das neben der obligatorischen standortabhängigen Wetteranzeige großflächig die Uhrzeit anzeigt. Die Farbauswahl ist mit wenigen Mausklicks personalisiert.

Zwei Designansätze, ein Ziel: Aurora und Currently gestalten die Tab-Seiten neu.

Verfügbarkeit: Chrome

Autopagerize

Irgendwie doof, oder? Wenn Sie etwa durch Suchergebnisse auf Google, Ebay oder Amazon scrollen, sind diese meist in Seiten eingeteilt, zwischen denen Sie hin und her blättern müssen. Autopagerize sorgt für eine Endlos-Scrollfunktion: Aus mehreren Seiten wird somit eine unendliche. Ganz ohne Orientierung lässt Sie die Erweiterung jedoch nicht: Am Anfang einer ursprünglich neuen Seite platziert Autopagerize eine Umbruchlinie. Besonders Besitzern von Mäusen mit Scrollrad zu empfehlen!

Autopagerize (Bild: Screenshot)

Autopagerize verwandelt mehrere Seiten einer Webseite in eine endlose.

Verfügbarkeit: Chrome, Firefox, Safari

Smoothscroll

Scrollen, die Zweite: Das ist nämlich im Webbrowser oft hart und unelegant gelöst. Smoothscroll lässt Webseiten „weicher“ durchs Fenster gleiten: In einer Einstellungsseite bestimmen Sie selbst das Raster und die Animationsgeschwindigkeit oder wählen etwa ein iPhone-Profil aus, das das Scrollverhalten von Apples Smartphone auf den Webbrowser bringt. Wer diese Eleganz gar systemweit genießen möchte, für den steht seit kurzem eine komplette Mac-App bereit, die zum Beispiel Finder-Fenster mit einschließt.

Smoothscroll (Bild: Screenshot)

Smoothscroll bildet das butterweiche Scrollverhalten des iPhone auf dem Webbrowser Chrome ab.

Verfügbarkeit: Chrome

