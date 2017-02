06.02.2017 - 09:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Ohne großes Aufsehen hat Apple vielen Mac-Modellen ein stilles Update spendiert, das das System aus dem Ruhezustand holen kann, wenn bestimmte Benachrichtigungen eingehen. Diese werden anschließend auf dem Sperrbildschirm angezeigt. Wir erklären Ihnen, für welche MacBooks diese Funktion verfügbar ist, was für die optimale Nutzung zu beachten ist und wie Sie das Feature deaktivieren können.



06.02.2017 - 09:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Voraussetzungen

Bevor Ihr Mac aus dem Ruhezustand mittels erweiterten Mitteilungen geweckt werden kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein:

Du solltest entweder ein MacBook Pro (Retina, 15 Zoll, Mitte 2015 oder neuer), ein MacBook Pro (Retina, 13 Zoll, Anfang 2015 oder neuer) oder ein MacBook (Retina, 12 Zoll, Anfang 2015 oder neuer) besitzen

Der Mac sollte mit dem Internet verbunden sein - egal, ob kabgelgebunden oder kabellos ​auch über Thunderbolt-auf-Ethernet-Adapter oder Ethernet-Verbindung über Apple Thunderbolt Display möglich

Die "Nicht stören"-Funktion muss deaktiviert sein

Der Mac ist nicht an ein externes Display angeschlossen (Ausnahme: siehe Punkt zwei)

Das MacBook ist aufgeklappt (bei bestimmten Funktionen nicht notwendig)

macOS Sierra: Apps mit erweiterter Mitteilungsfunktion

Nachrichten

Sobald eine neue iMessage oder SMS eingeht, beendet Ihr MacBook den Ruhezustand und informiert Sie darüber.

FaceTime

Sollte Sie jemand per FaceTime oder via Handoff-Funktion anrufen, dann wird der Ruhezustand ebenfalls beendet und zeigt Ihnen gegebenenfalls auch den verpassten Anruf an.

Soziale Netzwerke

Wenn Sie Ihren Mac mit Social-Media-Diensten wie Facebook oder Twitter verbunden haben, können diese ebenfalls den Ruhezustand bei eingehenden Nachrichten beenden.

Lesetipp 22 Tricks, die jeder Mac-Anwender kennen sollte Apple hat sich große Mühe gegeben macOS so einfach wie möglich zu gestalten. Im Großen und Ganzen ist Ihnen das natürlich gelungen, aber... mehr

Zugang zu meinem Mac

Für die Remote-Funktion herrschen besondere Regelungen. Der Mac muss an einer Stromquelle angeschlossen und für den Fernzugang eingerichtet sein. (Weitere Information zur Einrichtung) Daneben kann der Mac auch geschlossen sein.

Meinen Mac suchen

Ebenfalls geschlossen sein kann der Mac für die "Meinen Mac suchen"-Funktion. Diese kann über icloud.com oder die App "iPhone-Suche" gestartet werden, wenn der Mac mit einem Apple-Account verbunden ist und die Suchfunktion über "Systemeinstellungen" → "iCloud" aktiviert wurde. Mit "Meinen Mac suchen" können Sie den Mac orten, auf ihm einen Ton abspielen, ihn sperren oder sämtliche Daten löschen.

Erweiterte Mitteilungen deaktivieren

Kurzfristig, etwa über Nacht, kann man die erweiterten Mitteilungen aber deaktivieren. Dazu schalten Sie in der Mitteilungszentrale den "Nicht stören"-Modus ein. Langfristig hingegen kann man in "Systemeinstellungen" → "Mitteilungen" vereinzelte Mitteilungen deaktivieren. Ansonsten reicht es oftmals auch aus das MacBook zu zuklappen, damit es nicht mehr für Mitteilungen aus dem Ruhezustand geweckt wird.