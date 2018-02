20.02.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



20.02.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit wenigen Monaten ist watchOS 4 für die Apple Watch verfügbar. Damit wurden nicht nur neue Features eingeführt, sondern ebenfalls bekannte Funktionen überarbeitet. Diese sind mal weniger versteckt wie das neue Dock oder sie befinden sich in den Tiefen der Einstellungs-App. Genau dort konnte man bisher schon konfigurieren, ob man beim Armheben das Zifferblatt oder die letzte genutzte App sehen möchte.

Schon im ersten watchOS konnten man sich zwischen zwei Optionen für die Aktivierung per Armheben entscheiden. Entweder wird das Zifferblatt angezeigt oder die letzte App. Beides war nicht möglich. Daneben war es bereits möglich die Länge der Display-Aktivierung bei Fingertipp festzulegen (15 oder 70 Sekunden). Im neuen watchOS muss man sich nicht mehr zwischen App oder Zifferblatt entscheiden.

Standardmäßig wird das Zifferblatt beim Aufwachen angezeigt, aber gerade beim Sport kann dies nervig sein und so bietet Apple die Möglichkeit, dass die letzte App angezeigt wird. Allerdings muss man dann immer zwischen den Einstellungen hin und her springen, was ziemlich unpaktisch ist. Bereits seit watchOS 3 ist die Apple Watch noch smarter. Sie erkennt die App-Aktivität und lässt die App beispielsweise während eines Laufs aktiv und zeigt aber danach wieder das Ziffernblatt an.

App-Aktivität in watchOS 4 festlegen

Auf dem Home-Bildschirm starten Sie die Einstellungs-App und wählt darin „Allgemein“ > „Display aktivieren“ aus. Hier werden nun verschiedene neue Optionen angezeigt. Unter „Beim Armheben letzte App anzeigen“ sehen Sie nun „In Sitzungen“, „Max. 8 Min. nach letztem Verwenden“, „ Max. 1 Stunde nach letztem Verwenden“ und „Immer“. Apple zählt zu den aktiven Sitzungen Apps wie Workout, Karten, Remote, den Timer und auch Apps von Drittanbietern.

(Bild: Screenshots)

Alternativ können Sie auch die Watch-App auf Ihrem iPhone nutzen und über „Allgemein“ > „Display aktivieren“ einstellen, ob und wie lange die Apps aktiv bleiben sollen.

(Bild: Screenshots)

Anzeige