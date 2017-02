02.02.2017 - 09:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor etwas über einem Jahr hat Apple nach langer Zeit eine neue Generation des Apple TV veröffentlicht. Diese wurde innerhalb der letzten Zeit um neue Funktionen für Nutzer und Entwickler erweitert und macht es daher zu einer beliebten Entertainment-Plattform. Die Einstellungen lassen bereits jetzt kaum Wünsche offen, dennoch geht da noch mehr, da Apple ein weiteres Einstellungsmenü auf dem Gerät versteckt hat.



02.02.2017 - 09:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Zwar gibt Ihnen Apple bereits in der Einstellungs-App des neuen Apple TV (4. Generation) allerlei Möglichkeiten Ihre Set-Top-Box einzustellen. Sie können Bedienunghilfen aktivieren, Software-Updates ausführen, den Bildschirmschoner bestimmen, neue Geräte anmelden oder sogar Universalfernbedienungen mit der kleinen Box verbinden. Eigentlich sollte man also das Gefühl haben, dass es einem an keiner wichtigen Einstellung mangelt. Apple hat aber dennoch ein weiteres Menü in den Einstellungen versteckt, das ursprünglich nur für den internen Gebrauch vorgesehen war.

So aktivieren Sie das erweiterte Einstellungsmenü am Apple TV

Schritt 1: Überprüfen Sie, ob Ihr Apple TV auf dem neuesten Software-Stand ist.

Schritt 2: Gehen Sie anschließend zurück zum Hauptbildschirm der Einstellungs-App.

Schritt 3: Seit tvOS 9.2 öffnen Sie die Option "System".

Schritt 4: Öffnen Sie in dem jeweiligen Menü nun "Softwareupdates".

Schritt 5: Dort angekommen drücken Sie viermal auf die "Play"-Taste der Siri Remote. Unter "Automatisch aktualisieren" erscheint nun das versteckte Menü mit dem Namen "Advanced Settings".

Darin befinden sich einige Funktionen wie etwa die Apple-Connect-Verbindung, die aber lediglich für Apple-Mitarbeiter und Entwickler interessant sein sollte. Zusätzlich lassen sich verschiedene Server-Adressen festlegen und VPN-Profile laden. Daneben kann man die Verzögerung des Ruhezustands sekundengenau einstellen oder die maximale Zeitüberschreitung bei Updates festlegen.

