11.09.2017 - 11:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit Apple TV 4 bot man uns das Update auf das wir sehr lange gewartet haben und wir wurden nicht enttäuscht. Es gibt mittlerweile zahlreiche Apps und viele tolle Funktionen sowie einige Einstellmöglichkeiten. Wem letztere nicht reichen für den haben wir gute Nachrichten: Apple hat ein erweitertes Einstellungsmenü versteckt und wir verraten Ihnen, wie man es aktiviert.



In der Einstellungs-App des neuen Apple TV 4 gibt Ihnen Apple allerlei Möglichkeiten Ihre neue Set-Top-Box einzustellen. Sie können Bedienunghilfen aktivieren, Software-Updates ausführen, den Bildschirmschoner bestimmen, neue Geräte anmelden oder sogar Universalfernbedienungen mit der kleinen Box verbinden. Man sollte also das Gefühl haben, dass es uns an keiner wichtigen Einstellung mangelt, oder? Apple hat aber dennoch ein weiteres Menü in den Einstellungen versteckt, das eigentlich nur für den internen Gebrauch vorgesehen war.

So aktivieren Sie das erweiterte Einstellungsmenü am Apple TV

Wichtig ist, dass Sie neben Ihrem Apple TV 4 natürlich auch die Siri Remote verbunden haben. Achten SIe darauf, dass Ihre Set-Top-Box auf dem neuesten Software-Stand ist. Gehen Sie anschließend in die Einstellungs-App. Unter tvOS 9.2 öffnen Sie "System". Öffnen Sie in dem angezeigten Menü nun den Eintrag „Softwareaktualisierungen“. Dort angekommen, drücken Sie viermal auf die Play-Taste Ihrer Siri Remote. Unter „Automatisch aktualisieren“ erscheint nun das versteckte Menü mit dem Namen „Advanced Settings“.

Darin befinden sich einige Funktionen wie etwa die Apple-Connect-Verbindung, die aber lediglich für Apple-Mitarbeiter und Entwickler interessant ist. Zusätzlich lassen sich verschiedene Server-Adressen festlegen und VPN-Profile laden. Daneben kann man die Verzögerung des Ruhezustands sekundengenau einstellen oder die maximale Zeitüberschreitung bei Updates festlegen.