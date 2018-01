Das Apple TV beherrscht Musik, Filme, Spiele und vieles mehr. Damit hat sich die kleine Box zu Recht in vielen Wohnzimmern ihren festen Platz verdient. Die jüngste Version sorgt mit 4K-Auflösung und HDR für eine drastisch bessere Bildqualität. Wir stellen die Testergebnisse des Apple TV 4K vor und geben einen Überblick.

Oberfläche der TV-App auf dem Fernseher (Bild: Apple)

Die Zeiten, in denen das Apple TV in erster Linie ein AirPlay-Empfänger für Musik- und Videostreams von iOS-Geräten und Rechnern mit iTunes war, sind lange vorbei. Spätestens seit Vorstellung des Apple TV 4 ist die kleine schwarze Box ein vollwertiges Mitglied in Apples Produktfamilie. Die aktuellen Apple TVs können völlig eigenständig auf Apples Filmangebot, Ihre iTunes-Einkäufe oder Apple Music zugreifen. Ein eigener App Store sorgt für flexible Erweiterungsmöglichkeiten und macht die Box ganz nebenbei auch noch zur Spielkonsole mit einem riesigen Software-Angebot. Als Zentrale für HomeKit leistet das Apple TV ebenfalls wertvolle Dienste.

Das neue Apple TV 4K im Test

Mit dem gerade vorgestellten Apple TV 4K setzt Apple nun noch einmal eins drauf. Die neue Box unterstützt, wie der Name schon sagt, die Ausgabe in 4K-Auflösung, genauer 2160p, was einer Verdopplung der Pixelzahl gegenüber Full HD entspricht. Um die Datenmengen zu bewältigen, verwendet Apple einen stärkeren Prozessor. Das Apple TV 4K kann auf die Leistung eines A10X zugreifen und steht damit auf dem Niveau eines aktuellen iPad Pro. Das ältere Apple TV 4, das weiterhin im Programm bleibt, muss noch mit einem A8-Chip auskommen. Der leistungsfähigere Prozessor erfordert eine aktiven Lüfter. Aber keine Sorge, in der üblichen Fernsehentfernung ist er nicht zu hören. Sie müssen sich schon in die unmittelbare Nähe des Geräts begeben, um den Lüfter zu bemerken.

Das Apple TV bietet nur noch HDMI- und Ethernet-Anschluss. Audio müssen Sie bei Bedarf von HDMI abzweigen. (Bild: Apple)

Eine kleine, aber sehr praktische Änderung hat die Fernbedienung des Apple TV 4K erfahren. Die Menütaste der neuen Siri Remote umgibt nun ein heller, erhabener Ring, den man sehen und fühlen kann. Das reduziert die Gefahr, die doch relativ kleine Fernbedienung im Halbdunkel vor dem Fernseher falsch herum in die Hand zu bekommen, ungemein. Zum Aufladen besitzt die Fernbedienung weiterhin eine Lightning-Buchse. Ein passendes USB-Kabel für den Anschluss an ein iPhone- oder iPad-Netzteil beziehungsweise einen Rechner finden Sie im Karton des Apple TV 4K.

Mehr Power Das neue Apple TV 4K verfügt über einen A10X-Fusion-Prozessor, der nicht nur die Dekodierung von 4K-Videos locker bewältigt, sondern auch mehr Dampf für Apps bereitstellt. Damit stoßen auch grafisch anspruchsvolle Spiele und andere Apps in Dimensionen vor, die auf einem Apple TV bisher nicht erreichbar waren.

Bessere Filmqualität

Das neue Apple TV unterstützt nicht nur Filme in höherer Auflösung, sondern auch einen größeren Farbumfang. High Dynamic Range, kurz HDR, bietet natürlichere Farben und besseren Kontrast mit feineren Abstufungen. Das sorgt zum Beispiel dafür, dass mehr Details in sehr hellen oder sehr dunklen Bildbereichen sichtbar sind. Das Apple TV unterstützt die HDR-Standards Dolby Vision und HDR 10. Darauf sollten Sie auch bei der Auswahl eines geeigneten Fernsehers achten.

Zum guten Bild gehört auch guter Ton. Hier reicht die Unterstützung des Apple 4 und 4K bis Dolby Digital Plus 7.1.

Folgekosten von 4K und HDR Fernseher okay? 4K- und HDR-Material stellt auch hohe Ansprüche an Ihren Fernseher. Damit Sie den neuen Detailreichtum wirklich genießen können, reicht es nicht, dass dieser die UHD-Auflösung beherrscht. Große Bilddiagonalen und 4K-Auflösung machen sich in der Werbung gut, sagen aber noch nichts über die Bildqualität aus. Die Bildaufbereitung und Bewegungserkennung, die heute jeder Flachbild-TV durchführt, muss ebenfalls mithalten können. Bei billigen Fernsehern produziert diese störende Artefakte und lässt eben gerade noch sichtbare, feinste Details plötzlich in einem Unschärfebrei verschwinden, sobald Bewegung ins Bild kommt – vor allem wenn es sich um viele einzelne unabhängige Objekte handelt wie Trümmer bei einer Explosion oder einen auffliegenden Vogelschwarm. Für eine gute Farbdarstellung achten Sie außerdem beim Kauf darauf, dass die erwähnten HDR-Standards unterstützt werden, damit der Fernseher nicht die Bildqualität des neuen Apple TV wieder verschluckt. Einige TV-Hersteller waren in der Vergangenheit recht kreativ darin, eigene HDR-Ableger zu erfinden, die nur Teile der Anforderungen abdecken.

Siri Remote Die Siri Remote (Bild: Apple) Die Fernbedienung steuert das Apple TV, dient aber auch als Controller für Spiele und andere Apps. Sie besitzt eine separate Lautstärkewippe und eine Taste zur Stummschaltung. Die Navigation auf dem Bildschirm regelt ein Touchpad mit integrierter Taste. Über das Mikrofon erfolgt die Sprachsteuerung per Siri. Sie funktioniert gewohnt perfekt und versteht wie unter iOS auch freie Eingaben. Dabei wird auch der jeweilige Kontext berücksichtigt, zum Beispiel, wenn Sie Fragen zu einem laufenden Film stellen. Zur Steuerung von Apps sind Sensoren für Beschleunigung und Lage eingebaut. So können Sie aktiv durch Bewegung in Spiele eingreifen. Wenn es dabei allzu heiß hergeht, können Sie optional eine Handschlaufe zur Sicherheit kaufen. Sie wären nicht der Erste, dem der Controller aus der Hand rutscht und gegen den Fernseher kracht.

Woher kommen die Filme?

Apple bietet im iTunes Store bereits viele Filme in 4K und HDR an, wobei die hohe Auflösung nicht automatisch auch bedeutet, dass es sich um HDR-Content handelt. Es kommt im Einzelfall darauf an, welche Versionen verfügbar sind. Außerdem hat Apple hoch aufgelöste Inhalte von Netflix und Amazon Prime auf dem Apple TV 4K angekündigt.

Bei den eigenen Inhalten hat Apple scheinbar sehr gut mit den Rechteinhabern verhandelt, denn Full-HD- und 4K-Videos sind in der Regel zum gleichen Preis erhältlich. Es kommt sogar noch besser, denn die meisten 4K-Inhalte stehen Käufern der bisherigen HD-Filme bei Erscheinen als kostenloses Update zur Verfügung. Ein genialer Schachzug, für den sich Apple getrost eine Eins geben kann, denn wohl jeder Filmfan hat einige seiner Lieblingsfilme schon ein paar Mal gekauft, je nach Alter angefangen bei DVD oder VHS-Video.

Die Qualität der 4K-HDR-Filme im iTunes Store ist durch die Bank sehr gut, obwohl es in Zukunft wie bei allen neuen Medien sicher auch Ausreißer geben wird, die als Billigproduktion die mögliche Qualität nicht ausreizen. Wie schon bei HD-Filmen werden Filmfans mit sehr hohen Ansprüchen wohl 4K-Blu-Rays bevorzugen. Die bieten noch größere Datenmengen und mehr oder aufwendigere Tonspuren. Hier muss Apple mit einem Onlinestore immer die Zumutbarkeit für Downloads und direkte Streams im Auge behalten. Der gewählte Kompromiss überzeugt und dürfte den meisten Anwendern qualitativ absolut gerecht werden. Diese profitieren eher von Apples automatischen 4K-Upgrades als von noch ein bisschen mehr Qualität.

Apple TV 4 oder 4K?

Seit Apple das Apple TV 3 Ende 2016 eingestellt hat, fehlt ein günstiges Einstiegsmodell. Es gibt nur noch die leistungsfähigere 4. Generation mit tvOS und Zugang zum App Store. Das erste Apple TV 4 bleibt in der Version mit 32 GB Speicher für 159 Euro im Programm. Ab 199 Euro bekommen Sie das neue Apple TV 4K. Jetzt noch das alte Modell zu kaufen macht in unseren Augen nur Sinn, wenn Sie in absehbarer Zeit wirklich nichts mit 4K am Hut haben. Besitzen Sie einen 4K-fähigen Fernseher oder sollten auch nur entfernt daran denken, einen zu kaufen, empfehlen wir auf jeden Fall, jetzt schon zum neuen Apple TV 4K zu greifen, um sich die 4K-Option zu sichern. Umgekehrt sollten Sie ein bereits vorhandenes Apple TV 4 nur dann durch das 4K-Modell ersetzen, wenn Sie bereits jetzt die hohe Auflösung nutzen wollen. Nutzen Sie das Apple TV als Spielkonsole, profitieren Sie ebenfalls vom stärkeren Prozessor. Wenn Sie viele Apps installieren wollen, sollten Sie auch das 64-GB-Modell in Betracht ziehen. Die neue Fernbedienung ist übrigens kein Argument, die liegt ab sofort auch dem einfachen Apple TV 4 bei.

In der Remote-App erscheinen die Apple TVs der Privatfreigabe. Das iPhone dient als Fernbedienung inklusive Tastatur für Texteingaben. (Bild: Screenshot)

Fertig zum Start

Im täglichen Einsatz unterscheiden sich die beiden Apple-TV-Modelle nicht. Nach dem Start führt Sie ein Assistent durch die Installation. Er hilft bei der Anmeldung der Fernbedienung und fragt dann die wichtigsten Informationen ab. Auf Wunsch können Sie mithilfe des Assistenten ein iPhone oder iPad verbinden und die Apple-ID und WLAN-Einstellungen von diesem übernehmen. So geht es noch etwas schneller. Mit der iOS-App Remote, die Apple kostenlos im Store anbietet, können Sie das iPhone auch später noch als Fernbedienung nutzen. Das ist nicht nur praktisch, wenn Sie die Siri Remote gerade mal verlegt haben oder ihr Akku leer ist, sondern hilft auch bei Texteingaben. In der App können Sie nämlich zur Eingabe von Passwörtern oder anderen Texten die Bildschirmtastatur einblenden. Das ist einfacher, als die Buchstaben mühsam mit der Fernbedienung zusammenzuklicken oder die Spracheingabe über die Fernbedienung zu nutzen.

Nach Abschluss der Installation landen Sie auf dem Startbildschirm des Apple TV. Hier finden Sie wie in iOS (oder auf dem Mac) eine Einstellungs-App, mit der Sie die Konfiguration bei Bedarf weiter anpassen können.

AirPlay nutzen

Das Apple TV ist die praktische Medienzentrale im Wohnzimmer. Sie können einerseits mit dem Apple TV Ihrer Privatfreigabe beitreten und darüber auf die iTunes-Sammlung Ihres Rechners zugreifen. Andererseits können Sie Ihre Accountdaten in tvOS eintragen und direkt auf den iTunes Store zugreifen, um bereits gekaufte Titel zu laden oder neue zu erwerben. Wie das funktioniert zeigen wir Ihnen gleich in den anschließenden Workshops.

Das Apple TV bietet aber auch noch einige nette Extras, um anderen Geräten einfach per AirPlay den Weg zum Fernseher zu öffnen. Dazu öffnen Sie die Einstellungen der Box und aktivieren AirPlay im gleichnamigen Bereich. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten für AirPlay. So können Sie zum Beispiel Musik und Filme aus iTunes vom Rechner streamen oder verschiedene Medien von Ihren iOS-Geräten. Sie können auch deren kompletten Bildschirminhalt spiegeln, um zum Beispiel Spiele, für die Sie keine Apple-TV-App haben, trotzdem auf dem Fernseher zu sehen. Die Bildschirmsynchronisierung aktivieren Sie einfach im iOS-Kontrollzentrum.

Ein weitere praktische Funktion bietet Apple Mac-Anwendern. Die können den Fernseher als AirPlay-Monitor nutzen. Dabei spiegelt macOS entweder den Inhalt des Mac-Monitors via Apple TV auf dem Fernseher oder nutzt Letzteren als zweiten Monitor zur Vergrößerung der Arbeitsfläche. Beides eignet sich gut für Vorführungen aller Art.

Aktivieren Sie in den Einstellungen AirPlay, können Sie das Apple TV auch als Zusatzdisplay am Mac nutzen… (Bild: Screenshot)

… oder über die Bildschirmsynchronisierung des iPhone dessen Bildschirminhalt auf dem Fernseher spiegeln. (Bild: Screenshot)

Workshop: Apple TV installieren