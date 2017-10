12.10.2017 - 08:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Für so manchen Nutzer ist das eigene Smartphone wichtiger als das Portmonee. Man möchte das iPhone daher nicht nur mit einer Hülle geschützt wissen, sondern auch mit einem Passwort. Damit sich niemand anderes in Ihren Account einloggen kann, sollten Sie auch Ihre Apple-ID schützen. Dazu stellt Apple seit einiger Zeit die Zwei-Faktor-Authentifizierung bereit. Um sich nach der Aktivierung in Ihren Account einloggen zu können, muss Ihre Identität erst über ein zweites Gerät bestätigt werden.



12.10.2017 - 08:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

So richten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihre Apple-ID ein

Nehmen Sie Ihr iPhone zur Hand und öffnen Sie die Einstellungs-App. Tippen Sie dann auf Ihren Account gleich oben und wählen danm „iCloud“ aus. Tippen Sie oben auf Ihre Apple-ID. Bestätigen Sie die Anmeldung mit Ihrem Passwort und wählen anschließend „Passwort & Sicherheit“ aus. Danach tippen Sie erst auf „Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten“ und dann auf „Weiter“. Geben Sie nun Ihre Telefonnummer ein und wählen Sie aus, ob Sie eine Textnachricht oder einen Telefonanruf mit dem Bestätigungscode erhalten möchten.

Sie werden dann je nach Auswahl einen Anruf oder eine Textnachricht erhalten. Der Bestätigungscode wird bei Textnachrichten automatisch übernommen. Sie werden zurück zum Bildschirm „Passwort und Sicherheit“ geleitet, wo Sie beispielsweise eine weitere Nummer zur Bestätigung Ihrer Identität hinzufügen können. Wir empfehlen dies dringend, da es in Einzelfällen vorkommen kann, dass Sie Ihr iPhone verlieren oder aus einem anderen Grund eine neue Nummer erhalten. Vergessen Sie dabei nicht, dass trotzdem das Apple-ID-Passwort benötigt wird, um auf Ihren Account zu zugreifen. Sobald die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet ist, können Sie die Einstellungs-App verlassen.