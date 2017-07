11.07.2017 - 08:35 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auch wenn man es dem iPhone 7 und iPhone 7 Plus äußerlich nicht unbedingt ansieht, aber Apple hat die Geräte grundlegend überarbeitet. So verfügen die beiden Modelle erstmals über einen Stereolautsprecher, haben keinen Kopfhöreranschluss mehr und auch der Home-Button musste einer kapazitiven Version reichen. Letzteres bringt einige tiefgehende Änderungen mit sich. Beispielsweise funktioniert dadurch der erzwungene Neustart anders, aber auch der DFU-Modus wird nun leicht abgewandelt aktiviert.



So versetzen Sie das iPhone 7 (Plus) in den Wartungsmodus

Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Computer die neueste iTunes-Version installiert ist. Schließen Sie Ihr iPhone 7 oder iPhone 7 Plus per Lightning-Kabel an Ihren Computer an. Schalten Sie Ihr iPhone, wie üblich, aus. Drücken und halten Sie nun den Power-Button an der rechten Seite Ihres Geräts für drei Sekunden gedrückt, bevor Sie zusätzlich die Leiser-Taste an der linken Geräteseite gedrückt halten.

Halten Sie beide Tasten gleichzeitig für zehn Sekunden gedrückt. Wenn Sie das Apple-Logo sehen, dann haben Sie die Tasten zu lange gedrückt gehalten und müssen den Prozess noch einmal starten. Nach den zehn Sekunden lassen Sie den Power-Button los und halten die Leiser-Taste noch für weitere fünf Sekunden gedrückt. Sehen Sie das iTunes-Logo auf Ihrem iPhone, dann haben Sie die Taste zu lange gehalten und müssen den gesamten Vorgang erneut starten.

Bleibt Ihr Bildschirm hingegen schwarz, dann haben Sie Ihr iPhone 7 / 7 Plus erfolgreich in den DFU-Modus versetzt. Auch in iTunes sollten Sie über den DFU-Modus benachrichtigt werden. Im DFU-Modus können Sie Ihr iPhone beispielsweise auf Werkeinstellungen zurücksetzen oder ein Downgrade vollführen.