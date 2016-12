29.12.2016 - 08:57 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach einer Verschiebung und anschließendem Schweigen kamen Apples drahtlose Ohrhörer – die AirPods – endlich in den Handel, sodass frühe Käufer noch in diesem Jahr ein Exemplar erwerben konnten. Nachdem sie jetzt schon seit etwas mehr als zwei Wochen verfügbar sind, haben einige Nutzer bemerkt, dass das Ladecase der Bluetooth-Ohrstöpsel in manchen Fällen nicht die versprochenen 24 Stunden Laufzeit bietet.



(Bild: Stefan Molz)

In den letzten Wochen und Monaten häufen sich die Berichte über Akkuprobleme bei unterschiedlichsten Geräte. Das Samsung Galaxy Note 7 explodiert. Bei Googles Pixel wird das Gerät ebenfalls unbrauchbar. Und in Apples neuer „MacBook Pro"-Reihe häufen sich ebenfalls Berichte über eine Inkonsistenz bei der Akkulaufzeit. Ein ähnliches Schicksal scheint auch das Ladecase der frisch veröffentlichten AirPods zu erleiden.

Eigentlich sollte das AirPods-Ladecase nur spürbar Energie verlieren, wenn die Ohrstöpsel wirklich geladen werden oder Nutzer die Hülle öffnen zum Checken der Batterielevel – also nur im Betrieb. Dennoch konnten einige Nutzer beobachten, dass die Batterie des Ladecase bis zu 40 Prozent wenigen Stunden verloren hat, obwohl die AirPods im inneren vollgeladen waren und auch kaum eine Bluetooth-Aktivierung stattfand.

In einem Reddit-Post beschreibt der Nutzer severinskulls das Problem wie folgt:

Mit den AirPods vollgeladen im Ladecase bin ich ins Bett gegangen und wache auf mit einem Verlust von 15 bis 20 Prozent. Das ist eine volle Ladung für die AirPods! Ich sprache mit dem Apple-Online-Support. Sie hatten keine Antwort darauf, wie lange die Ladung des Case halten sollte, wenn die AirPods nicht in Benutzung sind. (...) Ich erhielt ein brandneues Paar. Ich habe das überprüft. Die AirPods und das Ladecase waren bei 100 Prozent um 21 Uhr letzte Nacht. Gerade eben um 9 Uhr am nächsten Morgen habe ich nachgeschaut und sie sind immer noch bei 100 Prozent – die Pods und das Case. Ich hatte Bluetooth bei meinem Telefon die ganze Nacht an. Mit dem anderen Paar hätte ich bis jetzt in der selben Situation 14 bis 20 Prozent Ladung verloren.

Das Problem wird jedoch weniger bei den Ohrstöpseln gesehen, da diese schon im Normalbetrieb bestens funktionieren. Das Ladecase hat jedoch der Website iFixit schon Sorgen bereitet und nannte es als wahrscheinlichen Grund für die lange Verschiebung. Der darin verbaute Chip soll nämlich zu viel leeren Platz aufweisen, der „ein Zeichen für niedrige Qualitätsstandard oder übereilte Veröffentlichungen sei".

Dies ist natürlich nur eine Annahme, ist aber durchaus wahrscheinlich. Das genaue Ausmaß ist derzeit nicht bekannt und auch Apple hat sich noch nicht zu Wort gemeldet. Sollten Sie jedoch über das Problem klagen, dann sollten Sie sich an den Apple-Support wenden.