26.04.2018 - 14:19 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den vergangen Tagen berichteten wir bereits, dass Apple vom iPhone X im ersten Quartal 2018 weniger Geräte verkaufte als im Quartal zuvor, während die Verkäufe des iPhone 8 und 8 Plus vergleichsweise leicht anstiegen. Nun melden sich auch Zulieferer zu Wort, die diesen Umstand nochmals bestätigen. Auch Samsung bläst in dasselbe Horn und sagt, dass die Bestellung der OLED-Panels hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Wie Bloomberg berichtet, veröffentlichte Samsung gestern seine Quartalszahlen. Dabei gab man an, dass der Gewinn in der Display-Sparte leicht abgefallen ist. Das Defizit soll durch eine geringere Nachfrage nach flexiblen OLED-Panels entstanden sein. Diese werden etwa im iPhone X verbaut. Während das Unternehmen insgesamt rund 20 Prozent gewachsen ist, blieb die Displaysparte mit einem Wachstum von 3,4 Prozent hinten den Erwartungen zurück. Allgemein sieht das Unternehmen durch die erhöhte Konkurrenz in vielen Bereichen geringeren Wachstumsraten entgegen. Nur bei den Speicherlösung soll es derzeit keinerlei solcher „Probleme“ geben.

Allerdings trifft die geringere Nachfrage auch andere Apple-Zulieferer. Etwa Chip-Hersteller TSMC soll seine Erwartungen für das zweite Quartal nochmals nach unten korrigiert haben. Dem Unternehmen zufolge soll sich die Nachfrage bei Premium-Smartphones in diesem Zeitraum leicht entspannen.

Im Gegensatz zu TSMC ist Samsung in der glücklichen Position, dass Apple wohl in diesem Jahr noch nicht auf weitere Zulieferer für das OLED-Panel zurückgreifen kann. Letzten Berichten zufolge soll LG noch immer Probleme bei der Herstellung der Displays haben und nicht durchgängig den benötigten Qualitätsstandard erreichen.

Am 1. Mai wird Apple ebenfalls seine Quartalszahlen bekanntgeben. Jedoch wird nicht erwartet dass Apple genaue Zahlen für das iPhone X bekanntgeben wird. Hier werden wohl wieder nur die iPhone-Verkäufe allgemein zusammengefasst.

