29.01.2018 - 19:51 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

KGI Securities Analyst Ming-Chi Kuo, der für gewöhnlich ganz gute Quellen innerhalb der Lieferkette von Apple in Asien hat, veröffentlichte einen Bericht, der Zweifel an Gerüchten über die Einführung einer zweiten Generation des iPhone SE im zweiten Quartal 2018 säht. Ob das Gerät überhaupt kommt, ist zweifelhaft.



Analyst Kuo ist der Ansicht, dass Apple nicht über genügend freie Entwicklungsressourcen verfügt, um sich auf die Markteinführung eines weiteren iPhones zu konzentrieren. Drei neue Modelle sind bereits in der Pipeline, darunter ein iPhone X der zweiten Generation mit einem abgewandelten internen Design mit einem einzelligen Akku in L-Form, eine größere 6,5-Zoll-Version mit dem Namen iPhone X Plus und ein preisgünstigeres 6,1-Zoll iPhone mit Face ID, das aber nicht mit einem OLED sondern mit einem LC-Display ausgerüstet ist.

Apple hatte 2017 das erste Mal drei iPhones vorgestellt, die innerhalb einer Jahreshälfte auf den Markt kamen - das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und schließlich das iPhone X. Letzteres kam mit gehöriger Verspätung auf den Markt, weil es das bisher komplexeste Design aufwies, dass Apple jemals gebaut hatte. Die zeitliche Verzögerung zum iPhone 8 zeige, dass Apple nicht genügend Ressourcen für die Entwicklung zur Verfügung hatte.

Drei neue Modelle für die zweite Jahreshälfte 2018 soll Apple nach dem Bericht angeblich überfordern. Nochmal wolle sich das Unternehmen die Blöße einer Lieferverzögerung nicht geben, meint der Analyst. Das würde allerdings vermutlich kein Problem sein, wenn Apple die Geräte nicht alle auf einmal vorstellt oder baut.

Wenn es wirklich ein iPhone SE 2 auf der Roadmap von Apple gibt, erwartet Kuo, dass es nur wenige optische Veränderungen zum Vorgänger aufweisen wird. Sicherlich wird ein schnellerer Prozessor eingebaut sein. iPhone X-ähnliche Funktionen wie ein neuer Bildschirm, 3D-Sensorik für Face ID oder drahtloses Laden werden aber nicht an Bord sein.

Es gibt schon lange Gerüchte, dass Apple 2018 ein neues iPhone SE auf den Markt bringt wird. Das aktuelle iPhone SE sieht dem iPhone 5s sehr ähnlich, einschließlich seines kleinen 4-Zoll-Displays. Einige Kunden bevorzugen ein so kompaktes Gerät. Im iPhone SE steckt Apples A9-Chip. Apple hat das iPhone SE seit seiner Markteinführung im März 2016 nicht mehr grundlegend verbessert, wobei es allerdings mittlerweilse Geräte mit Speicherkapazitäten von 64 und 128 GByte gibt.