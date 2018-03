Für einen monatlichen Abopreis wird YouTube zum Beispiel werbefrei (Bild: YouTube)

YouTube-Videos finanzieren sich in der Regel durch die vorgeschalteten Werbeclips. Wer diese nicht sehen möchte, der kann zumindest in den USA auf den Abodienst YouTube Red umsteigen. Erstmals gelingt Googles Videoplattform nun damit an die Spitze der umsatzstärksten iOS-Apps in den USA zu gelangen.

Für 9,99 US-Dollar im Monat, bzw. 12,99 US-Dollar für iOS-Nutzer, wird die beliebte Videoplattform durch YouTube Red seit über zwei Jahren werbefrei, Videos und Musik lassen sich herunterladen und laufen sogar im Hintergrund weiter, selbst wenn die App geschlossen wird. Alles Funktionen, welche sich Nutzer schon lange von YouTube wünschen und die Google in Drittanbieter-Apps immer wieder verbieten lässt. In den USA erfreut sich dieses Abomodell inzwischen einer so großen Beliebtheit, dass YouTube es nun erstmals im App Store auf den ersten Platz der umsatzstärksten iOS-Apps geschafft hat. Das zumindest will das Marktforschungsinstitut Sensor Tower herausgefunden haben, wie Techchrunch berichtet. Alleine durch die iPhone-App sollen zwischen 100.000 und 300.000 US-Dollar Umsatz am Tag erzielt werden.

YouTube Red noch immer nicht in Deutschland

Wer nun in Deutschland gerne den Dienst abonnieren möchte, der schaut in die Röhre. Der Dienst ist, trotz einiger anders lautender Ankündigungen, bisher hierzulande nicht vertreten. Nur in Amerika, Australien, Neuseeland, Südkorea, Südafrika und Mexiko kann ein Abo abgeschlossen werden. Zwar soll YouTube Red demnächst in hundert weiteren Ländern angeboten werden, doch für einen Deutschlandstart gibt es noch immer keinen konkreten Termin.

