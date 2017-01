13.01.2017 - 09:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Vor einiger Zeit kündigte YouTube an das Wiedergabe-Codec auf dem Videostreamingportal zu ändern. Scheinbar kommt dieser Wechsel langsam in Gang und Safari-Nutzer sind vorerst die Leidtragenden. Wer nämlich in Safari ein in den letzten vier bis sechs Wochen hochgeladenes 4K-Video anschauen möchte, wird schnell feststellen, dass die 4K-Option fehlt. Kurios ist aber, dass auf Webseiten eingebette Videos nicht betroffen sind.



13.01.2017 - 09:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Ohne weitere Informationen kündigte die Videoplattform vor einer Zeit den Wechsel zum lizenfreien VP9-Codec und die Abkehr von dem bezahlten H.265 an. Allerdings verlor man kein Wort darüber, dass 4K-Inhalte dann über die YouTube-Website nicht mehr in anderen Formaten abspielbar sein werden. Laut einem Reddit-Thread soll dies bereits seit dem 6. Dezember 2016 der Fall sein, sodass Safari-Nutzer auf der Website keine seitdem hochgeladenen 4K-Videos in voller Auflösung anschauen können, da Apple auf das H.264-Codec setzt.

Videos, die vor dem 6. Dezember 2016 auf die Plattform hochgeladen wurden, können direkt auf YouTube auch weiterhin in der bestmöglichen Auflösung abgerufen werden. Sollten Sie auf einen anderen Browser wie etwa Google Chrome oder Mozilla Firefox setzen, dann sollten es grundsätzlich kein Problem geben, da ausschließlich Safari betroffen ist und das neue Codec noch nicht unterstützt.

Kurios ist allerdings, dass die Wiedergabe von neuer 4K-Videos über einen kleinen Umweg dennoch in Safari funktioniert. Sind die Videos nämlich auf anderen Websites eingebettet, dann steht die 4K-Option wieder zur Verfügung. Klickt man allerdings darauf und wechselt direkt auf YouTube fehlt sie wieder.

AppleInsider hat sich daher an Apple gewandt und folgende Antwort erhalten:

„Wir unterstützen VP9 in Safari derzeit nicht. (Google) hat offensichtlich die bewusste Entscheidung getroffen kein H264-4K-Video über die YouTube-Homepage an Apple-Nutzer zu streamen, obwohl es das könnte, wenn man es wollte."

Ein Antwort von Google zu der Thematik erhielt man hingegen (noch) nicht.