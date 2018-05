Your Phone verbindet Smartphones und Windows-Computer (Bild: Microsoft)

​Build 2018: Your Phone von Microsoft bringt iPhone auf Windows-Desktop. Stellen Sie sich vor, Sie könnten demnächst Nachrichten auf Ihrem iPhone direkt an Ihrem Windows-Laptop beantworten? Das ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern ein Versuch von Microsoft, eine Brücke zu schlagen zwischen Android und iOS und dem eigenen Desktop-Betriebssystem.

Microsoft spiegelt demnächst Ihr iPhone oder Android-Smartphone auf dem Windows-Desktop. Wie das Unternehmen das macht? Das hat es heute Zuschauer auf der Keynote zu seiner Entwickler-Konferenz „Build 2018“ verraten.

Your Phone spiegelt iPhone unter Windows

Vorweg: Neben einem Windows-Computer mit der „dann“ aktuellsten Version von Windows 10 benötigen Sie außerdem den Microsoft-Browser Edge auf Ihrem iPhone oder Androiden. Nur dann kann der „Zauber“ funktionieren.

Außerdem haben Android-Nutzer die Nase vorn, zumindest bei der Funktionsvielfalt. Das liegt an den Beschränkungen, die Apple iOS-Entwicklern auferlegt. Android-Nutzer sollen beispielsweise auch Zugriff auf Fotos und andere Dateien erhalten. Inwieweit das auch unter iOS möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Schließlich kommt im Sommer auch iOS 12 heraus. Womöglich bietet Apples neues OS dann ebenfalls mehr Möglichkeiten. In jedem Fall aber soll der verbundene Windows-Rechner Ihre Produktivität steigern, indem Sie nicht mehr so oft zum Smartphone greifen müssen.

Your Phone als Windows Insider testen

Wenn Sie Your Phone ausprobieren wollen, müssen Sie ein sogenannter Windows Insider sein, also dem Betatest-Programm aus Redmond angehören. Der Test soll noch in dieser Woche beginnen. Über das so gewonnene Feedback möchte das Unternehmen die Software noch weiter verbessern.

Eine Veröffentlichung für alle Nutzer könnte im Herbst stattfinden. Dann ist ein größeres Windows-10-Update geplant. Das trägt den Codenamen „Redstone 5“.

Anzeige