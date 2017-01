21.01.2017 - 10:35 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Lifeproof hat eine neue Version seiner Schutzhülle NUUD für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus vorgestellt, die die Smartphones vor Wasser, Schnee, Schmutz und Stürzen schützen soll. Die Hülle ist an die neuen Kameras der beiden Smartphones angepasst worden.



Lifeproof NUUD für das iPhone 7 (Bild: Lifeproof)

Die eng anliegende, wasserdichte Hülle NUUD von Lifeproof ist speziell für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus entworfen worden. Sie soll das Aussehen des Smartphones zwar nach Herstellerangaben möglichst wenig beeinflussen, doch das ist in unseren Augen nicht gelungen. Zu auffällig sind die Ecken und Kanten aber auch die wuchtige Aussparung für den Fingerabdrucksensor auf dem Homebutton geworden.

Das Display und der eben erwähnte Fingerabdrucksensor werden durch die Hülle nicht geschützt. Sie schließt so eng ab, dass die Wasserdichtigkeit durch Dichtungen auch so hergestellt wird. Wer einen Displayschutz will, muss sich die Lifeproof-Hülle FR? für das iPhone 7 Plus und das iPhone 7 besorgen.

Die neue Hülle bietet passende Aussparungen für die beiden Kameras des iPhone 7 Plus und den im Vergleich zum iPhone 6s etwas größeren Kameraausschnitt des iPhone 7. Die Hülle soll bis 2 Meter wasserdicht sein.

Die NÜÜD für das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus kosten rund 100 US-Dollar.