Unter dem Reddit-Account „Foxconninsider“ wurden nun neue Informationen zu Apples Jubiläumssmartphone, dem iPhone 8 oder auch iPhone X veröffentlicht. Zusätzlich verriet der Nutzer bereits Details zu Apples AR-Brille Iris und einem neuen MacBook Pro, das bei dem Unternehmen aus Cupertino in Arbeit sei.

Im iPhone 7s ist der Fingerabdrucksensor vielleicht im Display integriert, beim OLED-Modell aber nicht enthalten (Bild: Stefan Molz)

„Foxconninsider“ hat auf Reddit abermals eine Fragerunde eingeläutet. Darin waren viele Informationen zu drei Apple-Produkten enthalten. Der „Leaker“ wurde zuvor durch die Reddit-Moderatoren als halbwegs seriös eingestuft und hat zudem im Vorfeld der WWDC einige Hinweise veröffentlicht, von denen am Ende viele eingetroffen sind. Zudem plant der anonyme Hinweisgeber weitere Informationen noch in dieser Woche an einige Medien weiterzuleiten. Mit einer Veröffentlichung ist jedoch nicht vor Donnerstag oder Freitag zu rechnen.

iPhone X ohne Touch ID, LCD-Modelle aber schon?

Eine drängende Frage, die viele Nutzer quält, ist: Kommt das Jubiläumssmartphone aus Cupertino ohne Touch ID aus? Es gibt sich widerstreitende Gerüchte darüber. Den Hinweisen von Foxconninsider zufolge habe das Unternehmen aus Cupertino drei Prototypen ausprobiert. Derjenige, der am wahrscheinlichsten zur Serienproduktion angenommen würde, soll ohne Touch ID auskommen. Sehr wohl sollen aber das vermeintliche iPhone 7s und 7s Plus mit ins Display integriertem Fingerabdruck-Sensor ausgestattet werden.

Apple habe versucht, den Fingerabdrucksensor auch im OLED-Display zu integrieren. Dies hätte zwar funktioniert, nicht aber, wie das Unternehmen es sich wünschte. Der iPhone-Hersteller habe, weil kapazitive Fingerabdrucksensoren mit OLED nicht zusammenarbeiten würden, einen eigenen Chip entwickelt, der auf Ultraschalltechnologie basiert. Entsprechend wäre keine fremde Lösung von Qualcomm zum Einsatz gekommen.

Es soll einen dritten Prototypen gegeben haben, bei dem der Powerknopf deutlich vergrößert wurde, um einen Fingerabdrucksensor an dieser Stelle zu integrieren.

Alternative? Gesichtserkennung!

Entsprechend müsste Apple eine Alternative Methode zur Authentifizierung der Besitzer beifügen, damit diese auch in der Lage seien, Apple Pay zu nutzen. Nun heißt es von dem anonymen Reddit-Nutzer, dass Apple ein System zur Gesichtserkennung mit einem zusätzlichen Infrarot-Sensor an der Fontkamera einführen will. Das Kamera-Modul stammt von Largan Precision. Der Sensor soll Tiefe, Position und Bewegung messen.

Das Jubiläumsgerät soll dem Insider zufolge aus den Materialien Glas und Edelstahl produziert werden. Das Display des Geräts eine Diagonale von 5,8 Zoll bieten.