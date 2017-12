Hat Apple einige iPhone-Käufer absichtlich hinters Licht geführt? Hat der Hersteller aus Cupertino manche Smartphones mit Absicht verlangsamt? Die „Korea Communications Commission“, also die Regulierungsbehörde für Telekommunikation in Südkorea, möchte auf diese Fragen gerne Antworten von Apple haben. Das ausländische Unternehmen wird sich den Anschuldigungen stellen müssen.

Apple drosselt iPhones (Bild: CC0)

Südkorea ist für Apple momentan ein heißes Pflaster. Erst vor kurzem, vor dem Start des iPhone X, wurden die Büroräume Apples zum Ziel einer Razzia durch Behördenmitarbeiter.

Hat Apple iPhone-Kunden hinters Licht geführt?

Apple hatte kürzlich auf Nachfrage zugegeben, dass man aus Gründen der Verlängerung der Lebenszeit mancher iPhones im Sinne der Kunden gehandelt habe, und diese drossele. Dies geschieht nur, wenn die Akkus der Smartphones mit der Zeit nicht mehr genügend Spannung abgeben können, um Spitzen auszugleichen, die bei hoher Last anfallen. Apple betont in diesem Kontext, dass man so die Lebenszeit der betroffenen Smartphones verlängere und nicht verkürze.

KCC will Antworten

Ein wenig erinnert der Fall nun an den Dieselskandal rund um Volkswagen (und andere Autokonzerne). In den USA beschäftigen sich wegen privater Klagen zwar auch die Gerichte mit der Thematik, doch im Ausland sind es nun sogar offizielle Behörden, wie der Korea Herald berichtet.

Allerdings ist die Telekommunikationsbehörde in Südkorea mehr ein zahnloser Tiger. Sie kann Fragen stellen. Da Apple jedoch ein multinationaler Konzern ist, besteht keine juristische Verfügungsgewalt. Aus diesem Grund fordern ansässige Anwälte die Änderung von Gesetzen, damit man auch ausländischer Konzerne habhaft werden könnte.