​Wieder was zu tun in Super Mario World: Nintendo hat sein Plattformspiel für iPhone, iPod touch und iPad aktualisiert. Das Update soll am 29. Setpember erscheinen und auch Android-Nutzer davon profitieren. Spieler können sich schon jetzt auf neue Inhalte freuen, die ihnen den Spaß an der App zurückbringen könnten.

Es ist eine Weile her, seit dem Hype um Super Mario Run. Das Spiel entwickelte sich prächtig. In der Zwischenzeit gab es bereits einige Updates und Nintendo hat die Gamer nicht vergessen. Denn: Am 29. September bekommen diese wieder was zu tun. Es wird dann nämlich einen neuen spielbaren Charakter mit eigenen Fähigkeiten, einen weiteren Spielmodus, sowie eine neue Spielwelt geben. Es wird sich als Ende September wieder lohnen, das iPhone oder iPad zur Hand zu nehmen.

Neue Herausforderung in Super Mario Run

Der neue Spielmodus wird „Remix 10“ genannt – nicht umsonst. Denn ein Zufallsalgorithmus wird Teile aus vorhandenen Welten so zusammenbasteln, das Spieler jedes Mal aufs Neue eine Herausforderung damit haben werden, wenn Sie versuchen ihn zu absolvieren. Als Belohnung gibt es Regenbogen-Medaillen. Wer den neuen Modus absolviert kann Prinzessin Daisy retten und im Anschluss auch mit ihr als spielbarem Charakter das Spiel fortsetzen.

Die neue Spielwelt wird „Star“ genannt, beinhaltet neun Level, neue Gegner und auch erneut zusätzliche Spielmechanik, die Super Mario Run noch abwechslungsreicher gestalten soll. Nintendo veröffentlichte auf Twitter auch erste Screenshots zum Spiel.