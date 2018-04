(Bild: CC0, yoursql719 via Pixabay)

​AirPlay 2 in Beta 1 von iOS 11.4. Apple hat jetzt wieder ein bisschen Luft. Mit der Veröffentlichung der ersten Betaversion von iOS 11.4 für iPhone, iPod touch und iPad ziehen voraussichtlich einige Wochen wenn nicht gar Monate ins Land. Erst dann muss das Unternehmen liefern. Und also setzt es den Test für den Übertragungsstandard AirPlay 2 in der jüngsten Betaversion fort.