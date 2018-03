14.03.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



14.03.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Facebook besitzt bekanntlich auch die Messaging-App WhatsApp. In Großbritannien wurde nun mit Datenschützern ein Waffenstillstand vereinbart: WhatsApp-Daten werden nicht an Facebook weitergegeben und im Gegenzug gibt keine Strafe für Facebook.

Die britische Datenschutzbehörde ICO gab heute bekannt, dass sie ihre Untersuchung abgeschlossen hat und zu dem Schluss kommt, dass WhatsApp und Facebook in der Tat keine Benutzerdaten für andere Zwecke als die grundlegende Datenverarbeitung weitergeben können und dürfen.

Die beiden wichtigsten Konsequenzen: WhatsApp (und Facebook) werden nicht mit einer Geldstrafe belegt; und die ICO hat WhatsApp dazu veranlasst, eine Verpflichtungserklärung zu unterzeichnen, in der sich das Unternehmen öffentlich verpflichtet hat, in Zukunft keine personenbezogenen Daten an Facebook weiterzugeben, bis die beiden Dienste dies in einer Weise tun können, die mit der kommenden Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) konform ist.

"Die DSGVO hindert ein Unternehmen nicht daran, personenbezogene Daten weiterzugeben - sie müssen nur den gesetzlichen Bestimmungen folgen", schreibt Kommissarin Elizabeth Denham, die auch ihren eigenen Brief an WhatsApp als Teil ihres Blog-Posts veröffentlicht hat.

Die DSGVO ist ein weitreichender Datenschutzrahmen, der den Einzelnen im Wesentlichen mehr Kontrolle darüber gibt, wie und wo ihre Daten über digitale Dienste hinweg genutzt werden. Sie tritt im Mai 2018 in der gesamten Europäischen Union in Kraft und führt zu einer umfassenden Änderung des Datenschutzes bei digitalen Diensten.

Die ICO-Untersuchung begann bereits im August 2016, ausgelöst durch ein Update, das WhatsApp zu seiner Datenschutzrichtlinie gemacht hatte, in dem es feststellte, dass es beabsichtigte, Benutzerdaten mit Facebook zu teilen.

Facebook erwarb WhatsApp im Jahr 2014 für 16 Milliarden US-Dollar. Damals versprach man, dass die Nutzerdaten nicht durchmischt werden.

