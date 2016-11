17.11.2016 - 14:09 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

WhatsApp hat im August seine Datenschutzerklärung modifiziert und räumt sich das Recht ein, Daten an Facebook zu übertragen. Das ist etwas, was beide Firmen bei der Übernahme ausschlossen und Datenschützer auf den Plan riefen. Kürzlich ließ sich Facebook schon darauf ein, auf die Datensammlung in Großbritannien zu verzichten. Jetzt ist auch der Rest Europas dran – bis auf Weiteres, wie es heißt.



17.11.2016 - 14:09 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Facebook und WhatsApp (Bild: Stefan Keller)

Die Financial Times hat in Erfahrung gebracht, dass Facebook „vorübergehend” keine Daten mehr von WhatsApp-Nutzern aus Europa mehr sammeln will. Das soll das Irish Data Protection Commissioner's Office bestätigt haben. Anfang November hatte Facebook bereits zugestimmt, Nutzer aus Großbritannien zu verschonen.

WhatsApp änderte Datenschutzbestimmungen

Anfang 2014 hat Facebook WhatsApp übernommen. Seinerzeit kündigte das soziale Netzwerk an, dass kein Datenaustausch stattfinden wird. Im August 2016 änderte das Unternehmen seine Meinung und räumte Nutzern eine kurze Frist ein, während der das Übertragen von Kontaktdaten abgelehnt werden konnte.

Datenschützer, unter anderem in Deutschland, waren von den Planungen verständlicherweise nicht sehr angetan und kritisierten das Vorgehen. Facebook hingegen sah sich im Recht, nicht darauf zu reagieren, weil der europäische Sitz in Irland ist. Nun, da sich auch die irischen Datenschützer eingeschaltet haben, sieht die Welt offenbar anders aus.

Laut Financial Times soll Facebook schon seit vergangener Woche darauf verzichten, Daten von WhatsApp-Nutzern zur internen Verwendung zu übertragen. Der Wortwahl nach zu urteilen, dürfte es sich bei dem Ende der Datensammlung aber nicht um einen Dauerzustand handeln. Vielmehr scheint Facebook an einer Lösung interessiert zu sein, wie man die Daten nutzen könnte, ohne dabei zu viele Probleme mit den Datenschützern zu bekommen.