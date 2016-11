14.11.2016 - 10:00 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den letzten Wochen und Monaten hat man bei der Facebook-Tochter WhatsApp an allerlei verschiedenen Funktionen gearbeitet. Seitdem durften sich die Nutzer über neue Foto- und Video-Feature freuen und endlich auch GIFs verschicken. Man scheint ebenfalls an die Sicherheit zu denken und zeigt in der neuen Android-Beta die Möglichkeit das eigene Konto mit einer zweistufigen Authentifizierung zu schützen.



Im Oktober reichten die verantwortlichen Entwickler von WhatsApp zahlreiche neue Foto- und Videofunktionen für die iOS-Version der beliebten Messenger-App nach. Nur kurze Zeit später wurden GIFs offiziell integriert und auch die Giphy-Suche hielt Einzug. In den nächsten Update könnte es jedoch um die Account-Sicherheit gehen. In der aktuellen Beta-Version für Android-Geräte findet sich nämlich die längst überfällig zweistufige Authentifizierung.

Das Feature soll laut AndroidPolice den eigenen Account vor unrechtmäßigen Aktivierungen schützen. Dazu legt man einen sechstelligen Passcode an, den Sie dann jedes Mal eingeben müssen, wenn Sie Ihre Telefonnummer mit WhatsApp registrieren. Für den Fall, dass Sie einmal Ihren Passcode vergessen sollten, müssen Sie auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen.

Neben der zweistufigen Authentifizierung könnte es mit dem Update noch ein weiteres Feature geben, auf das viele Nutzer schon seit langer Zeit warten – die Hintergrundwiedergabe von Sprachnachrichten. Um eine Sprachnachricht anzuhören, muss man bisher noch sowohl WhatsApp als auch die entsprechende Konversation geöffnet haben. In der neuen Beta-Version ist es hingegen möglich, dass man nicht nur den Chat, sondern auch WhatsApp verlassen kann und dennoch die Sprachnachricht weiterhören kann – zumindest bis man eine andere Audioquelle startet oder das Display deaktiviert.