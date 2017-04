06.04.2017 - 18:42 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Bei begrenztem internen Speicher ist eine externe Erweiterung gerne gesehen, aber meistens spürbar langsamer. Western Digital hat jetzt die My Passport SSD angekündigt, die mit bis zu 515 MB/s Daten übertragen soll. Sie kommt in 256 GB bis 1 TB und wird per USB-C angeschlossen, wobei auch ein USB-A-Kabel beiliegt. Da das Laufwerk keine beweglichen Teile beinhaltet, ist es gegen Stöße jeder Art geschützt.



WD My Passport SSD (Bild: Western Digital)

Der Festplattenhersteller Western Digital hat eine neue externe Festplatte auf den Markt gebracht. Die My Passport SSD ist 256, 512 GB oder 1 TB groß und kommt mit dem USB-C-Anschluss. Dabei werden USB 2.0, 3.0 und USB 3.1 Gen 2 unterstützt. Die maximale Übertragungsrate wird freilich nur mit USB 3.1 Gen 2 erreicht, die anderen Schnittstellen können aber der Kompatibilität wegen genutzt werden.

Schnell und auf Wunsch verschlüsselt

Die My Passport SSD kann mit bis zu 515 MB/s Daten übertragen, was sie zur schnellsten externen Festplatte des Herstellers macht. Auf Wunsch werden die gespeicherten Daten verschlüsselt. Dafür sorgt eine 256-Bit-AES-Verschlüsselung, die hardwarebasiert ist.

Das Gehäuse kommt in zwei Farben, mattem schwarzen Plastik und einer Metalloberfläche. Es hat die Abmessungen 90x45x10 Millimeter und ist damit ziemlich kompakt.

Des Weiteren spielt Western Digital die SSD-Karte bei der Stoßfestigkeit aus. Die Daten sind auch bei Stößen geschützt, wobei der Hersteller eine Fallhöhe von zwei Metern ausprobiert hat. WD gibt eine Garantie von drei Jahren. Die Preise liegen bei 129,99 Euro (256 GB), 199,99 Euro (512 GB) und 399,99 Euro (1 TB) und verstehen sich jeweils als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer.

Derzeit kann noch keines der Modelle käuflich erworben werden, allerdings soll sich das noch im Laufe des Quartals ändern.