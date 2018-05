Musikproduktion mit FL Studio 20 jetzt auch am Mac (Bild: Image Line Software)

Musik-Produktion mit FL Studio 20 am Mac. Der Hersteller bewirbt seine Software als eine der beliebtesten am Markt. Dafür greift er auf viele Testimonials zurück. Wenn Sie den Wunsch verspüren, am Mac Musik zu machen, und noch eine weitere Alternative suchen – ab sofort gibt es FL Studio 20 auch in einer Version für Apples Betriebssystem.

Der erst kürzlich verstorbene DJ Tim Bergling (Avicii) gehörte mit zu den vielen Testimonials von FL Studio. Dazu zählt auch eine Elektro-Ikone wie Mike Oldfield.

FL Studio 20 endlich für Mac

Vielleicht gehören Sie schon zu den Nutzern von FL Studio. Dann aber haben Sie die Software entweder im Dual Boot oder in der virtuellen Maschine am Mac eingesetzt. Doch mit dem Update der Musikproduktionssoftware hält der Mac-Support Einzug.

FL Studio 20 ist eine native 64-Bit-App. Sie unterstützt Systeme mit macOS 10.11 oder neuer. Projekte sind zwischen Windows und macOS austauschbar, also auf beiden Plattformen gleichermaßen zu bearbeiten. Das gilt auch für Daten, die von entsprechenden Plug-ins von Drittanbietern stammen. Auch unterstützt die App Mac VST und AU Plug-ins.

Viele Neuerungen

Darüber hinaus unterstützt FL Studio 20 nun Zeitstempel, sowohl in der Playlist als auch in den Patterns. Darüber hinaus können Sie nun eine Funktion namens „Freezing“ verwenden. Die ist vergleichbar mit ähnlichen Funktionen beim Videoschnitt oder in der Bildbearbeitung. Sie können so Effekte in eine Tonspur einarbeiten und diese dann verschmelzen, um sie weiter zu bearbeiten.

Arbeiten Sie außerdem in FL Studio 20 mit unterschiedlichen Arrangements. So können Sie verschiedene Varianten eines Songs parallel zueinander verwalten.

Wenn Sie sich für Musikproduktion am Mac interessieren, dann haben Sie nun eine Option mehr. Die Neuerungen in der Software hat der Anbieter in einem Video zusammengefasst.

