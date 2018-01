USB-C-Magnetverschluss für Mac und MacBook. Die Firma LMP bringt den MagSafe-Mechanismus zurück. Das Unternehmen aus der Schweiz präsentiert aktuell das Magnetic Safety Cable, mit dem Sie sowohl am Mac als auch MacBook stolpersichere Verbindungen herstellen. Neben zwei Kabeln in 1,80 Meter und drei Meter Länge. Dazu gibt es noch einen Adapter, mit dem Sie Ihren bereits vorhandenen Kabel fit machen für den Magnetanschluss am Mac.

USB-C Magnetic Safety Cable in „Space Grey“ (Bild: LMP)

LMP möchte für mehr Sicherheit an USB-C-kompatiblen Geräten sorgen. Davon profitieren Sie unter anderem an Apples aktuellen MacBooks und den neusten MacBook Pro, die allesamt mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet sind. Stecken Sie den Magnet-Adapter in den Anschluss und nutzen das passende Kabel, das LMP Magnetic Safety Cable nennt.

Kein Gezerre am Kabel mehr

Sie kennen das Problem, für das Apple früher sogar eine Lösung parat hatte. Mit dem MagSafe-Adapter wurden ältere MacBooks stolpersicher geladen. Mit der Einführung von USB-C hat Apple die Technologie jedoch aus seinem Portfolio verbannt.

Da kommt das Magnetic Safety Cable von LMP ganz Recht. Die Firma aus der Schweiz bietet seit vielen Jahren Apple-Zubehör an.

Kabel in Silber und Space Grey

LMP bietet sein Kabel mit magnetischer Befestigung in den Farben „Space Grey“ und „Silber“ an. Das Zubehör ist damit farblich abgestimmt auf das Design der neuen Apple-Computer.

Wählen Sie zwischen einem Kabel mit 1,80 Meter Länge oder einem mit drei Meter Länge. Das Magnetic Safety Cable unterstützt die Stromversorgung (USB PD Power Rules) mit bis zu 100 Watt Ladestrom (bis zu 20V/3.0-5.0A) und kann mit USB-C Netzteilen wie Apple USB-C Power Adapter 29W, 61W oder 87W verwendet werden. Aber es überträgt keine Daten oder Videosignale (DP Altmode).

Machen Sie Ihr Kabel zum Magnetkabel

Alternativ bietet LMP einen magnetischen Adapter an. Mit dem können Sie Ihre vorhandenen Kabel einfach „aufrüsten“.

Preise und Verfügbarkeit

Sie bekommen das Magnetic Safety Cable in 1,80 Meter Länge zum Preis von 30 Euro (UVP). Für das längere Kabel werden 35 Euro (UVP) fällig. Der Magnetic Safety Adapter wird zum Preis von 25 Euro (UVP) abgegeben.

Laut LMP sind die Produkte ab sofort bei Anbietern wie Comspot, Cancom und Cyberport verfügbar. Stichproben von Mac Life haben ergeben, dass keiner der genannten Anbieter das Produkt momentan im Sortiment führt.