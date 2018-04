15.04.2018 - 10:24 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



15.04.2018 - 10:24 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Seit der Einführung der Apple Watch fragen sich Besitzer und Entwickler, warum Apple es nicht zulässt, eigene Zifferblätter zu erstellen sondern mit den vorhandenen vorlieb nehmen zu müssen. Offenbar ändert Apple seine Politik nun, wie ein Entwickler in watchOS 4.3.1 entdeckt hat.

Entwickler haben schon lange nach der Möglichkeit gefragt, ihre eigenen Zifferblätter zu erstellen. Derzeit kann nur Apple diese anbieten. Die Gründe für das Fehlen von individuellen Zifferblätter könnten Grund von Apples Wunsch sein, das Branding der Smartwatch so weit wie möglich zu kontrollieren.

Der in watchOS 4.3.1 gefundene Code deutet darauf hin, dass sich dies in Zukunft ändern könnte. Eine Komponente des NanoTimeKit-Frameworks, die für die Zifferblätter zuständig ist, implementiert einen Server für Entwicklertools, der wahrscheinlich für die Kommunikation mit Xcode auf einem Mac entwickelt wurde. Eine der Methoden hat eine sehr interessante Logmeldung erzeugt, wie Guilherme Rambo entdeckt hat, wie 9to5Mac berichtet.

Dort steht: "This is where the 3rd party face config bundle generation would happen" (Dies ist der Ort, an dem die Generierung des 3rd-Party-Face-Config-Bundles stattfinden würde).

Aus dem Wortlaut geht klar hervor, dass diese Funktion im Moment nicht implementiert ist. Die neue Funktion könnte bereits ab watchOS 5 verfügbar sein, das im Sommer 2018 zum WWDC angekündigt und im Herbst 2018 veröffentlicht wird. Natürlich kann Apple die Entwicklung von eigenen Zifferblättern immer noch stoppen.

