31.12.2017 - 20:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Was kommt 2018 von Apple? Ein Produkt ist schon bekannt, weil es verschoben werden musste: Der HomePod. Doch was kommt noch von unserem Lieblingshersteller auf den Markt? Wir wagen einen Vorhersageversuch.



31.12.2017 - 20:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das Jahr 2017 war ein gutes Apple-Jahr, wenn man nach den neuen Produkten geht. Am Ende wurde zwar der positive Eindruck durch Sicherheitslücken und Bugs getrübt, aber die bezogen sich auf Software. Hier wird Apple sicherlich im Stillen viel tun, um solche Ereignisse künftig seltener zu machen.

Bessere Sicherheitsmaßnahmen

Wir erwarten, dass es 2018 eine ganze Produktlinie geben wird, die mit Face ID ausgestattet ist - angefangen vom iPad Pro über weitere iPhones als auch ein MacBook Pro und einen iMac mit Gesichtserkennung. Nur für das iPhone X hat Apple die aufwändige Technik sicherlich nicht entwickelt. Eintrittswahrscheinlichkeit: 80 Prozent

Größeres iPhone

Das iPhone-Lineup 2018 wird einen iPhone-X-Nachfolger bekommen und auch ein iPhone 9 wird es geben - sicherlich auch in der Plus-Version. Doch das ist unserer Erwartung nach nicht alles.

Eine neue iPhone-Größe hat die Chance, das Licht der Welt zu erblicken. Das 5,8-Zoll große iPhone X wird einen größeren Bruder erhalten - eventuell im Format 6,2 Zoll. Große Smartphones verkaufen sich in Asien so gut, dass Apple kaum darauf verzichten kann. Eintrittswahrscheinlichkeit: 70 Prozent

Home Pod mit Überraschungsfaktor

Einen Lautsprecher mit Siri zusammenzubauen erscheint nicht als große, fast nicht machbare, technische Leistung. Dennoch hat Apple den Marktstart des Home Pod im Dezember 2017 ohne Angabe wirklicher Gründe abgeblasen und so auch auf das Weihnachtsgeschäft verzichtet. Dahinter könnten mehr als nur Produktionsprobleme stecken - eventuell überarbeitet Apple das Gerät noch einmal, weil es einfach im Vergleich zur Konkurrenz nicht genügend bietet - und recht teuer ist. Eintrittswahrscheinlichkeit: 60 Prozent

Mac Pro mit austauschbaren Komponenten

Der Mac Pro wurde gerade vom neuen iMac Pro in den Schatten gestellt und wartet dringend auf ein Update. Nicht nur schnellere Prozessoren, neue Grafikkarten und mehr Speicher sind gefragt - die Kunden wollen endlich wieder austauschbare Komponenten, um den Rechner ihren Bedürfnissen anzupassen. Und in dieser Richtung wird sicher etwas geschehen, sonst ist der Mac Pro am Ende. Eintrittswahrscheinlichkeit: 90 Prozent

Der Mac mini lebt

Mittlerweile ist er zu einem Witz verkommen. Uralte Hardware und hohe Preise machen den aktuellen Mac mini nicht zum Einsteigermodell sondern zum potentiellen Ladenhüter. Hier muss Apple etwas tun und will das dem eigenen Bekunden nach auch. Eintrittswahrscheinlichkeit: 100 Prozent

Das iPad mini ist am Ende

Ein größeres iPhone macht dem betagten iPad mini Konkurrenz. Apple hat dem Gerät nicht einmal mehr neue Prozessoren oder einen moderneren Bildschirm mit Stifteingabe spendiert. Wir hatten eigentlich schon 2017 mit dem Aus gerechnet, doch 2018 ist unserer Einschätzung nach Schluss für das kleine iPad, was wir ausdrücklich bedauern. Eintrittswahrscheinlichkeit 80 Prozent.

Apples Augmented-Reality-Brille bleibt wo sie ist

Mit dem ARKit hat Apple schon gezeigt, dass im Bereich Augmented Reality einiges zu erwarten ist, auch wenn aktuell kaum Apps vorhanden sind, die die Möglichkeiten des Systems sinnvoll ausnutzt. Das liegt aber auch daran, dass aktuell nur auf dem iPhone und iPad AR genutzt werden kann - eine Brille gibt es von Apple bisher nicht. Die scheint auch noch nicht soweit zu sein, wenn sie denn überhaupt kommt. Aktuelle Modelle (gemeint sind nicht VR-Brillen) bieten eine zu geringe Auflösung und ein nur unbefriedigendes Benutzererlebnis. Das wird sich so schnell nicht ändern. 2018 wird es keine AR-Brille von Apple geben. Eintrittswahrscheinlichkeit: 0 Prozent

Dienste werden immer wichtiger

Mit Apple Music, iCloud und dem App Store ist viel Geld zu verdienen - doch gerade Apple Music weht ein eisiger Wind ins Gesicht. Spotify ist die unbestrittene Nummer eins des Marktes und Apple gelingt zwar auch ein Wachstum, doch um aufzuschließen müsste schon das Geschäftsmodell geändert und der Preis massiv gesenkt werden. Eintrittswahrscheinlichkeit 0 Prozent.

Serie und Filme sollen die Kassen vollmachen

Doch wie will Apple dann im Bereich Dienste wachsen? Ein Feld, dass Apple 2018 sicherlich beackern wird, sind selbstproduzierte Videoinhalte. Die bisherigen Versuche wirken allerdings recht kläglich. Vielleicht muss Apple ein Filmstudio übernehmen, um hier geballtes Know-How und Kreativität ins Haus zu holen. Eintrittswahrscheinlichkeit 30 Prozent.

Und was meinen Sie? Was wird Apple 2018 auf den Markt bringen? Schreiben Sie uns in den Kommentaren oder auf Facebook .