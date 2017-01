26.01.2017 - 21:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer das neue iTunes 12.5.5.5 verwendet, kann mit einem kleinen Fehler wohlmöglich Musik aus seiner lokalen Mediathek löschen. Die Löschfunktion in Wiedergabelisten wurde verändert, so dass die Anwendung auch die lokale Kopie löscht. Darauf wird der Anwender allerdings hingewiesen



(Bild: Apple)

(Bild: Apple) 1 /2

iTunes geht in der neuen Version 12.5.5.5 nicht besonders pfleglich mit Musik aus der lokalen Mediathek um. Wenn der Nutzer nicht aufpasst, gehen im Musikstücke verloren.

Wer die iCloud Musikbibliothek nutzt, ist fein raus. Hier passiert nichts ungewöhnliches. Wer Wiedergabelisten bearbeitet, kann mit einem Klick Songs aus der eigenen Mediathek entfernen. Das hat der Journalist Kirk McElhearn entdeckt. Eigentlich kann es sich nicht um Absicht sondern nur um einen Bug handeln.

Wer die Entfernen-Taste in einer Playlist betätigt, will sicherlich das Musikstück nur aus der Playlist aber nicht vom Rechner löschen. Zum Glück fragt iTunes in der Grundeinstellung mit einem Dialog nach, ob das Löschen wirklich gewünscht ist. Der Dialog lässt sich aber Abschalten. Wer irgendwann einmal „Nicht erneut fragen“ angekreuzt hat, dürfte von dem neuen Verhalten überrumpelt werden.

Das unserer Meinung nach als Bug einzustufende Fehlverhalten passiert nur, wenn iTunes die Lieder in der Ansicht „Darstellung“ / „Anzeigen als“ / „Playlist“ dargestellt werden. Übrigens: Wer will, kann nach wie vor die Playlisten pflegen, wenn die Darstellung auf „Titel“, „Alben“, „Künstler“, „Komponisten“ oder „Genres“ bei der Playlist verwendet wird. Dann bleiben die Titel in der Mediathek von Löschversuchen verschont.