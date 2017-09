​Neue Prognose zur Zahl der Vorbestellungen: Laut Analyst Ming-Chi Kuo von KGI Securities könnte das neue iPhone X von Apple die Zahl von mehr als fünfzig Millionen Stück überschreiten. Gleichzeitig gibt es Meldungen darüber, dass der Hersteller aus Cupertino Bei den Lieferanten zunächst weniger Bauteile bestellt hat. Das allerdings würde bedeuten, das Unternehmen verknappt das Angebot künstlich.

Wie erfolgreich wird das iPhone X wirklich? (Bild: Apple)

Wie passt das zusammen? Analyst Ming-Chio Kuo unterrichtet Investoren in einer neuen Mitteilung, Apple könnte mit Vorbestellungen für das iPhone X in Höhe von 40 bis 50 Millionen Stück rechnen. Da Kuo gleichzeitig damit rechnet, dass es zu Engpässen bei der Auslieferung kommt, behauptet er, dass sich das Volumen von nicht ausgelieferten Geräten sogar auf bis mehr als 50 Millionen Stück anhäufen könnte. Bis Apple mit der Auslieferungen fertig wäre und Neukunden die Geräte dann kurzfristig bestellen und in den Händen halten können, könnte laut Kuo erst gegen Ende der ersten Jahreshälfte 2018 so weit sein.

Im Oktober soll laut Kuo die Produktion des iPhone X erst ihr volles Pensum erreichen. Vorbestellungen für das neue Smartphone mit der Gesichtserkennung Face ID starten in einigen Ländern ab dem 27. Oktober. Die Auslieferung beginnt zum 3. November. Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus kann man seit letztem Freitag bereits kaufen.

Bestellt Apple absichtlich weniger Bauteile?

Neben der Meldung Kuos, die für Anleger eher ein durchwachsenes Bild der Zukunft zeichnet, gibt es aber noch eine weitere. Denn: DigiTimes behauptet Ungeheuerliches. Apple soll einigen Zulieferern gesagt haben, die Lieferungen für Bauteile des iPhone X zu verlangsamen. Man liefere derzeit nur 40 Prozent des ursprünglich geplanten Volumens. Apple soll ähnlich schon 2016 beim iPhone 7 vorgegangen sein. Ein, zwei Monate später habe der Hersteller dann aber das zusätzliche Volumen geordert.

Die anonyme Quelle DigiTimes’ behauptet, Apple würde die Entwicklung der Verkaufszahlen des iPhone 8 und die Zahl der Vorbestellungen für das iPhone X abwarten, ehe man den Lieferanten grünes Licht gebe.