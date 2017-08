Wer im Dunkeln nach Hause laufen muss oder alleine durch den Park joggt, der würde sich manchmal gerne einen Begleiter wünschen der auf einen aufpassen. Bosch möchte mit der App Vivatar zumindest eine art digitalen Schutzengel zur Verfügung stellen. Über die App lässt sich der Standort mit Freunden teilen, chatten und im Notfall Hilfe holen.

Über Vivatar lässt sich der eigene Standort mit Freunden teilen. (Bild: Bosch)

Das Traditionsunternehmen Bosch ist bisher eher als Hersteller von Haushaltsgeräten, Gebäudetechnik und als Automobilzulieferer aufgetreten. Doch seit einiger Zeit setzt die Firma auch auf Smart-Home-Technologie, Smart-City-Lösungen und intelligente Sicherheitssysteme. Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist nun die für Android und iOS verfügbare App Vivatar. Über sie ist es möglich, seinen Standort für einen bestimmten Zeitraum an Freunde zu senden. Das Motto der App lautet „Freunde begleiten Freunde“.

Bei der Einrichtung wird zunächst die Telefonnummer benötigt, um sich per SMS zugesendeten Code zu verifizieren. Vivatar verspricht die Nummer wirklich nur dafür zu verwenden und direkt danach wieder zu löschen. Anschließend möchte die App die Erlaubnis auf den Standort und die Kontakte zugreifen zu können. Die Anwendung lässt sich auch ohne Zugriff auf das Telefonbuch nutzen, Freunde also von Hand einladen, die Standortfreigabe muss aber natürlich aktiviert werden. Aber auch hier verspricht der Hersteller die anfallenden Daten nicht über die Nutzung hinaus zu speichern. In der FAQ heißt es zum Beispiel: „Deine Position wird nur übertragen, wenn du aktiv eine Begleitung startest. Die GPS-Daten werden während einer Begleitung in Echtzeit übertragen und nach der Begleitung gelöscht.“

Hat man die Einrichtung abgeschlossen, kann man nun jederzeit eine neue Verbindung anlegen und sich zum Beispiel auf dem Weg nach Hause von einem Freund virtuell begleiten lassen. Dazu ist auch eine Chat-Funktion in die App integriert. Im Notfall bietet die Vivatar auch über ein Premium Abo den Bosch Emergency Assistant an, welcher rund um die Uhr telefonisch erreichbar sein soll und bei Aktivierung auf den genauen Standort und den Notfallpass des Nutzers zugreifen kann. Der Service kostet 4,99 Euro im Monat. Alle anderen Funktionen der App sind kostenlos nutzbar.