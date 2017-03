25.03.2017 - 15:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Ein vierjähriger Junge hat in Großbritannien vermutlich das Leben seiner Mutter gerettet, weil er in der Lage war, den Sprachassistenten Siri mit ihrem iPhone zu nutzen. So konnte der Notruf alarmiert werden. Die Mutter lag leblos im Bett.



(Bild: London Metropolitan Police)

Ein ziemlich versierter kleiner Junge hat im Großraum London Hilfe gerufen, nachdem er seine Mutter leblos vorgefunden hatte. Er entsperrte mit ihrem Finger ihr iPhone und löste mit dem Homebutton den Sprachassistenten Siri aus. Der ermöglichte es, den Notruf zu wählen, berichtet die London Metropolitan Police.

Der Notrufzentrale sagte der Junge, dass er glaube, dass seine Mutter tot sei. Wie er darauf komme, wollte der Helfer am Telefon wissen: Sie atme nicht mehr und habe die Augen geschlossen. Der Junge wurde telefonisch gebeten, sie heftig zu rütteln und ihren Namen zu rufen, was aber erfolglos blieb. Zu guter Letzt konnte er auch noch seine Wohnadresse angeben, so dass nach kurzer Zeit Rettungssanitäter eintrafen und die Mutter wiederbeleben konnte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art der Erkrankung wurde nichts bekannt.

Die Polizei hat ein Youtube-Video mit dem transkribierten Notfall online gestellt.

Der Vorfall zeigt, wie gefährlich es ist, keine Festnetztelefonie mehr zu besitzen, die in Panik wesentlich leichter zu bedienen sind. Natürlich besitzt auch das iPhone und jedes andere uns bekannte Smartphone die Möglichkeit, ohne Login den Notruf zu wählen, doch das war dem Kind offenbar nicht bewusst. Zum anderen zeigt es, wie wichtig es ist, selbst kleinen Kindern die eigene Wohnadresse beizubringen und ihnen zu erklären, wie sie in Notsituationen handeln müssen.