29.03.2018 - 12:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach kürzlich auf dem Genfer Auto-Salon zahlreiche neue Fahrzeuge mit Apples CarPlay-Feature vorgestellt wurden, gab es nun auf der New York International Auto Show weitere Neuankündigungen. Als größter Zugewinn dürfte allerdings Mazda gelten. Der Hersteller kündigte bereits im Jahr 2014 seine Kooperation mit Apple an, die bisher aber keinerlei Früchte trug. In diesem Jahr wird sich dies grundlegend ändern.

Als einer der ersten großen Automobilhersteller kündigte Mazda 2014 an, dass man Apples CarPlay unterstützen werde. Bis vor Kurzem stand der Name zwar auf Apples CarPlay-Website, aber dennoch gab es kein Fahrzeug mit entsprechender Unterstützung. Dies ändert sich nun drastisch. So kündigte das Unternehmen an, dass der 2018er Mazda6 CarPlay unterstützen wird. Noch viel wichtiger ist hingegen der Umstand, dass Mazda im Herbst diesen Jahres damit beginnen möchte, allen Mazda-Besitzer mit Mazda-Connect-System ein Upgrade anzubieten. Damit könnten viele seit 2014 verkaufte Fahrzeuge mit einer CarPlay-Option nachgerüstet werden.

Neben diesen großartigen Nachrichten für alle Mazda-Fahrer bringt die New York International Auto Show noch weitere Fahrzeuge mit Apples Infotainment-Alternative ans Licht. Beispielsweise Langzeit-Verweigerer Toyota wird seine Bemühungen mit den 2019er Modellen des Corolla und des RAV4 weiter ausbauen, während auch Lexus, Audi, Kia und andere Hersteller ebenfalls neue Modelle mit CarPlay präsentierten:

2019 Toyota Corolla Hatchback

2019 Toyota RAV4

2019 Lexus UX

2019 Audi A6

2019 Audi RS5 Sportback

2019 Acura RDX

2019 Acura MDX A-Spec

2019 Cadillac CT6

2019 Cadillac XT4

2019 Ford Fusion

2019 Subaru Forester

2019 Honda Insight

2019 Hyundai Santa Fe

2019 Hyundai Tucson

2019 Hyundai Kona Electric

2019 Kia K900

2019 Kia Optima

2019 Kia Sedona

2019 Nissan Altima

