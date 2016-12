Durch den „Erfolg“ des iPhone 7 in Diamantschwarz beflügelt entstand das Gerücht, Apple würde auch ein Modell in „Diamantweiß“ anbieten. Sieht man davon ab, dass das Unternehmen aus Cupertino zwischen Veröffentlichungszeiträumen bislang nur ein einziges Mal eine neue Farbvariante seines Smartphones herausbrachte, versucht nun ein Video den Spekulationen Nachdruck zu verleihen.

iPhone 7 Plus in Diamantschwarz (Bild: Stefan Keller)

Im angelsächsischen Sprachraum wird von „Jet White“ sowie „Jet Black“ gesprochen, während bei uns die Bezeichnung „Diamantschwarz“ für eine Farbvariante des iPhone 7 und iPhone 7 Plus Verwendung findet. Entsprechend müssten wir davon ausgehen, dass Apple ein weiteres, „diamantweißes“ Modell herausbringen könnte.

Modding-Produkte

Sonny Dickson veröffentlichte auf seinem Twitter-Account Bilder und ein Video von iPhone-Chassis in weißer Farbe. Diese stammen allerdings von einem Drittanbieter und könnten in einer Werkstatt wohl jederzeit an einem aktuellen iPhone 7 (Plus) angebracht werden.

Could this be the Jet White iPhone 7? pic.twitter.com/pHoDiZ63ON — Sonny Dickson (@SonnyDickson) December 27, 2016

Jedenfalls müssen wir annehmen, dass es sich um „Kopien“ handelt, die nicht von Apple selbst stammen. Dafür gibt es einige Anhaltspunkte in dem kurzen Video. Das kleinere Chassis für ein etwaiges iPhone 7 bietet beispielsweise keine Aussparung für ein Apple-Logo auf der Rückseite. Außerdem gibt es bei genauem Hinsehen nicht das für die „diamantschwarzen“ Geräte typische „Finish“, wie Mikey Campbell richtigerweise betont.

Im November gab es erstmals Gerüchte um ein iPhone 7 in Diamantweiß. Wenn überhaupt, dann ist anzunehmen, dass das Unternehmen mit dem Erscheinen des iPhone 7s „möglicherweise“ diese neue Farbe in sein Portfolio aufnehmen wird.

Aktuell können Sie das iPhone 7 (Plus) in den Farben Schwarz, Diamantschwarz, Silber, Gold und Roségold erwerben.