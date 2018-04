11.04.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



11.04.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

(Bild: Concept Creator)

Anfang dieser Woche veröffentlichte Apple ein (PRODUCT)RED iPhone 8 und iPhone 8 Plus, doch die Fans des iPhone X wurden enttäuscht. Ein rotes iPhone X wird es nicht geben. Nun gibt es zumindest ein neues Konzeptvideo, das zum Träumen verleitet.

Wie ein (PRODUCT)RED iPhone X und iPhone X Plus aussehen könnte, haben die Macher hinter dem Youtube-Account Concept Creator visualisiert. Sie haben ein aufwändiges Video eines gerenderten iPhone X mit rotem Finish gedreht - inklusive rotem umlaufenden Metallband.

Und weil es offenbar viel Spaß gemacht hat, sich einmal etwas ungewöhnliches auszudenken, haben Concept Creator auch noch ein iPhone X Plus in Szene gesetzt. Diese vergrößerte Ausgabe des iPhone X im (PRODUCT)RED-Look ist ebenfalls sehr schön anzusehen.

Das Konzept sieht ein iPhone X mit rotem Glasboden sowie roten Edelstahlkanten vor. Wie zu erwarten, ist die Vorderseite des Geräts schwarz. Das ist beim iPhone 8 und 8 Plus, das es seit kurzem in (PRODUCT)RED-Lackierung gibt, erstmals auch so, während beim iPhone 7 (PRODUCT)RED eine weiße Vorderseite gewählt wurde, was vielen Nutzern nicht gefiel.

Lesetipp Apple bringt iPhone 8 und iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED Apple hat unter dem Motto (PRODUCT)RED nun auch eine Sonderausgabe des iPhone 8 und iPhone 8 Plus angekündigt, die ab morgen online bestellbar... mehr

Es gibt Gerüchte, nach denenApple eine goldene Farbvariante des iPhone X für Mitte des Jahres 2018 plant. Aktuell gibt es das iPhone X nur in zwei Farbstellungen.

Was das hier vorgestellte iPhone X Plus betrifft, so soll Apple eine größere Version des iPhone X für September 2018 planen und die Bildschirmgröße auf 6,5 Zoll erhöhen. Ob das iPhone X jemals in (PRODUCT)RED erhältlich sein wird, ist jedoch unbekannt.

Würden Sie ein iPhone X oder iPhone X Plus in Rot kaufen? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen!

Anzeige