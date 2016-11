25.11.2016 - 11:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Jedes Jahr muss Apple der „Securities and Exchange Commission" einen ausführlichen Bericht vorlegen. Dieser enthielt unter anderem Details zu den Werbeausgaben des Unternehmens. Wie ein Wells-Fargo-Analyst nun feststellte, verschleiert man in diesem Jahr die Werbekosten und brachte Sie in einer allgemeineren Kategorie namens „selling, general and administrative (SG&A) expenses" unter. Woher kommt der plötzliche Wandel?



Im letzten Jahr hat Apple seine Werbeausgaben kräftig gesteigert. Sie fielen mit 1,8 Milliarden US-Dollar um ganze 50 Prozent höher als noch im Vorjahr aus. Laut Business Insider hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren diese Kosten stets offen gelegt. Doch im aktuellen 10-K-Report ist es anders und man lässt die Werbekosten in einer allgemeinen Kategorie verschwinden. Die Kalifornier deklarien die Ausgaben einfach unter „Verkaufs-, Allgemein- und Verwaltungskosten" (engl. "SG&A expenses"). Der neue Report lässt einen jedoch annehmen, dass die diesjährigen Ausgaben geringer ausgefallen sind. Doch ist dies die ganze Geschichte? Wells Fargo glaubt laut Business Insider etwas anderes:

Well Fargos Analyst weißt außerdem darauf hin, dass Apple 2016 mit der niedrigsten operative Marge seit 2009 beendet hat, was teilweise dem geschuldet sein kann, dass Apple weniger Einfluss hat – oder in anderen Worten gibt man mehr Geld für Werbung aus, um die Gesamteinnahmen hochzutreiben.

Nochmal ganz anders ausgedrückt: Apple muss nun härter daran arbeiten (mit Werbung), um die Verkaufszahlen zu halten. Natürlich handelt es sich nur um die Aussage eines Analysten und es kann noch andere Gründe für die Zusammenlegung geben, aber seine Aussage erscheint durchaus plausibel und würde auch das erhöhte Werben seitens Apple in der letzten Zeit erklären.