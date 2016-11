06.11.2016 - 14:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Wer am iPhone 7 alte Kopfhörer mit Klinkenstecker nutzen möchte, braucht einen Adapter von Apple, doch dieses kleine Kabel geht schnell verloren oder man lässt es einfach zu Hause liegen. Damit das nicht passiert, gibt es den Schlüsselbundanhänger Uncourage.



06.11.2016 - 14:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Schlüsselbundanhänger Uncourage (Bild: Uncourage)

Schlüsselbundanhänger Uncourage (Bild: Uncourage)

Schlüsselbundanhänger Uncourage (Bild: Uncourage) 1 /3

Der Schlüsselbundanhänger Uncourage ist mit einem Klinkenstecker ausgerüstet, der perfekt in den Apple-Adapter passt. So kann der kurze Adapter nicht mehr vergessen werden und fliegt auch nicht in den Hosen- und Jackentaschen herum.

Der Name Uncourage spielt auf eine Bemerkung von Tim Cook an, der sagte, dass es Mut (Courage) erfordere, den Klinkenstecker beim iPhone 7 wegzulassen und stattdessen auf die Lightning-Buchse zu setzen. Das sehen offenbar nicht alle so, die lieber ihre gewohnten Kopfhörer weiterverwenden wollen und das nicht mit Angst oder Feigheit gleichsetzen.

Der Schlüsselbundanhänger Uncourage soll 6 US-Dollar kosten und wird für weitere 2 US-Dollar verschickt.