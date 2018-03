28.02.2018 - 21:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



28.02.2018 - 21:44 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples iPhone X verfügt über die beste Smartphone-Kamera, die derzeit verfügbar ist, meint das US-Pendant zur Stiftung Warentest. Consumer Reports hat ein Ranking aller aktuellen Smarpthone-Kameras veröffentlicht, bei dem die ersten vier Plätze von iPhones belegt werden.

Apple-Geräte belegen die meisten Plätze in der Liste der Top-10-Smartphone-Kameras von Consumer Reports, wobei das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus dem iPhone X folgten. Auch das iPhone 7, 7 Plus und 6 Plus erreichte Top-10-Plätze.

Hier ist die Top-10-Liste von Consumer Reports:

Apple iPhone X

Apple iPhone 8

Apple iPhone 8 Plus

Samsung Galaxy S8+

Apple iPhone 7

Apple iPhone 6s Plus

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy Note 8

Apple iPhone 7 Plus

Samsung Galaxy S8 Active

Apple iPhone X Apple iPhone 8 Apple iPhone 8 Plus Samsung Galaxie S8+ Apple iPhone 7 Apple iPhone 6s Plus Samsung Galaxie S8 Samsung Galaxy Notiz8 Apple iPhone 7 Plus Samsung Galaxy S8 Aktiv

Das iPhone X wurde im November auf den Markt gebracht und verfügt über zwei 12-Megapixel-Kameras auf der Vorderseite. Eine davon ist mit einem ein Weitwinkelobjektiv (f/1,8) und eine mit einem Teleobjektiv mit f/2,4 ausgestattet. Beide verfügen über eine optische Bildstabilisierung. Bisher war immer nur eine der beiden Kameras mit einer Bildstabilisierung ausgestattet - so ist es auch beim iPhone 8 Plus.

Apple hat auch viel an der Software gearbeitet, um die Kamera des iPhone X zu verbessern. Dazu gehören Features wie Portrait Lighting.

Consumer Reports ist mit der Einschätzung übrigens nicht allein. Die auf Fotografie spezialisierte Website DxO gab der Kamera des iPhone X eine Punktzahl von 97. Der Wert ist höher als bei jedem anderen iPhone. DPReview meint, dass die Kamera zu "extrem beeindruckenden" Ergebnissen fähig ist.

Anzeige