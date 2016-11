07.11.2016 - 15:35 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

So farbenfroh wie das iPhone 7 war bislang noch kein Apple-Smartphone: Schwarz, Diamantschwarz, Silber, Gold und Roségold stehen zur Auswahl. Einem Gerücht aus Kreisen der Zulieferer zufolge soll Apple das iPhone 7 künftig auch in „Diamantweiß” anbieten, was einer Keramikoberfläche nachempfunden wäre. Es steht aber zu befürchten, dass die Probleme dieselben sind wie beim diamantschwarzen Modell.



07.11.2016 - 15:35 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

iPhone 7 in „diamantweiß” - Konzeptbild (Bild: Mac Otakara)

Sieht aus wie Glas, ist aber poliertes Aluminium: Mit dem iPhone 7 in Diamantschwarz hat Apple nach langer Zeit mal wieder ein richtig schwarzes iPhone auf den Markt gebracht. Das kommt offenbar so gut an, dass es chronisch ausverkauft ist. Nun gibt es ein neues Gerücht, das besagt, dass dem noch ein weißes Modell folgen soll, ebenfalls hochglanzpoliert.

Noch ein kratzanfälliges iPhone 7?

Das japanische Magazin Mac Otakara berichtet darüber, dass Apple womöglich noch eine Gehäusefarbe für das iPhone 7 und iPhone 7 Plus anbieten möchte. Es würde sich dabei um die sechste Farbkombination handeln und es soll „diamantweiß” werden. Die Informationen stammen aus Kreisen der Zulieferer und das Magazin warnt selbst davor, dass die Quelle möglicherweise unzuverlässig sein könnte.

Die Quellen gaben nicht an, wann Apple die neue Farbe vorstellen oder den Verkauf starten wollte. Falls sie aber Recht behalten, drohen dem „diamantweißen” Modell die gleichen Probleme wie dem diamantschwarzen. Hier warnt sogar Apple höchst selbst davor, das Smartphone ohne Hülle zu verwenden, weil andernfalls die Oberfläche schnell zerkratzt.

Auch wenn es so aussieht, handelt es sich beim glänzenden iPhone 7 und iPhone 7 Plus nicht um Glas, sondern um Aluminium. Für den Glanz wurde es poliert und ist damit ein Magnet für Fingerabdrücke und Kratzer. Das hält aber die Nutzer nicht davon ab, nach der ganzen Zeit mal wieder ein richtig schwarzes iPhone zu bestellen: Diamantschwarz ist diejenige Farboption, auf die man bei der Bestellung noch immer am längsten warten muss.