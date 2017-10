Für viele Nutzer von WhatsApp auf dem iPhone gab es in den letzten Tagen einige Probleme mit Push-Benachrichtigungen. Statt wie gewohnt, lieferte WhatsApp bei einer neuen Nachricht keinen Hinweis darüber an den Nutzer. Weder als Push-Benachrichtigung, noch als Symbol am App-Icon. Erst beim Öffnen der App wurden die neuen Nachrichten angezeigt. Ein Update soll diesen Fehler nun behoben haben.

Das Update von WhatsApp soll die Probleme lösen (Bild: Screenshot | Smartmockups)

Wer einen Messenger-Dienst nutzt, egal ob WhatsApp oder einer der vielen anderen Vertreter, der möchte natürlich direkt mitgeteilt bekommen, wenn eine Nachricht auf dem Gerät eintrifft. Leider passierte genau dies bei vielen Nutzern von WhatsApp in den letzten Tagen nicht und erst beim Öffnen der App wurden neue Nachrichten angezeigt. Wer also eine dringende Nachricht erwartete, der musste die App regelmäßig von Hand öffnen und nachsehen.

Die genaue Ursache für das Problem schien zunächst unklar. Sowohl WhatsApp selbst, als auch der Benachrichtigungsservice von Apple (APNS) kamen in Frage. Allerdings schien nur WhatsApp von den Problemen betroffen zu sein und diese traten auch erst nach dem letzten Update von WhatsApp auf. Auch Android-Nutzer beklagten sich teilweise über verspätete oder ausbleibende Benachrichtigungen.

Eine Stellungnahme des Messenger-Dienstes oder von Apple blieb aus. Nun scheint der Fehler allerdings gefunden worden zu sein und das Update auf die App-Version 2.17.61 soll die Probleme lösen. In der Updatebeschreibung ist die Fehlerbehebung nicht allerdings nicht aufgeführt. Erste Tests und Berichten von Nutzern bestätigen aber, dass die Push-Benachrichtigung wieder funktioniert.