Wer schon einmal mit komprimierten Dateien an einem Mac zu tun hatte, kennt die App bestimmt. The Unarchiver, die sehr beliebte Mac-App zum Entpacken fast aller Archivformate, wurde nun durch den bisherigen Entwickler an MacPaw verkauft. Die ukrainische Firma möchte die Software weiterhin kostenlos vertreiben und mit Updates versorgen. Für die Nutzer sollen also keine Nachteile entstehen.

Mit dem Unarchiver lassen sich fast alle Archive entpacken. (Bild: MacPaw)

Wirft man einen Blick auf den App Store für den Mac, ist das Programm seit zehn Jahren fast immer unter den meistgeladenen Apps zu finden. Aktuell steht The Unarchiver auf Platz drei und kommt auf knapp fünf Sterne in den Bewertungen. Für Viele gehört das Programm fast schon zur Standardausstattung für einen Mac und so soll es auf mehreren Millionen Geräten installiert sein, wie MacPaw bekannt gab. Das ukrainische Unternehmen ist unter anderem durch Apps wie Gemini bekannt geworden.

Der bisherige Entwickler des Unarchiver, Dag Ågren, gibt als Grund für den Verkauf an MacPaw unter anderem Zeitgründe an: „Zehn Jahre sind eine lange Zeit um an einem Projekt zu arbeiten und wegen anderen Faktoren in meinem Leben, habe ich immer weniger Zeit um daran zu arbeiten.“ Daher sei er froh, mit MacPaw die richtigen Entwickler gefunden zu haben, um das Programm weiterhin zu pflegen. Der genaue Kaufpreis ist nicht bekannt.

MacPaw übernimmt damit ab sofort den Support der App, wird weiterhin Updates veröffentlichen und möchte auch mehr Menüsprachen hinzufügen. Auch zukünftig soll die App kostenlos bleiben. The Unarchiver entpackt eine Vielzahl von Archiv-Formaten wie zum Beipspiel Zip, RAR oder 7-zip und läuft auch noch unter älteren macOS-Versionen. Die App setzt mindestens OS X 10.6.0 voraus und ist kostenlos im App Store zu finden.