Das Marktforschungsunternehmen Verto Analytics hat in den USA eine Umfrage unter insgesamt 6.000 Personen über 18 vorgenommen, die entweder einen Windows-Laptop oder Windows-Desktop-Computer besitzen. Bald ein Viertel der Nutzer wollte demnach im nächsten halben Jahr zum Mac wechseln.

2017er iMac (Bild: Apple)

Die Nachfrage nach Apples Macs wird so bald nicht sinken. Zumindest in den USA zeigt sich ein starkes Potenzial bei aktuellen Windows-Nutzern, die im kommenden halben Jahr entweder ein MacBook oder einen Desktop-Mac kaufen wollen. Dies hat Verto Analytics in einer Umfrage in Erfahrung gebracht. Demzufolge wollen knapp 21 Prozent der Befragten Windows-Laptop-Besitzer zum Mac wechseln und sogar 25 Prozent der Windows-Desktop-Nutzer.

Nachfrage nach Mac in den USA ungebrochen

Schaut man sich Apples Quartalsberichte an, dann hat der Mac zuletzt wieder Aufwind erfahren. So oder so konnte das Unternehmen aus Cupertino, vor allem im Heimatmarkt, fast immer gegen den allgemeinen Markttrend den Marktanteil erhöhen. Bei mobilen Nutzern hat das MacBook Pro mit Touch Bar dabei geholfen und die neuen iMac mit Desktop-Class-GPU werden sicher den Kauf der iMac wieder attraktiver machen. Dazu bringt das Unternehmen zum Jahresende den neuen iMac Pro heraus, der sogar noch mehr Leistung bieten wird als die bisherigen Mac Pro.

Mittelstand mit geringstem Interesse

Aus der Umfrage geht hervor, dass der größte Teil der Wechsler einerseits aus dem Umfeld der Besserverdienenden stammt. Doch darüber hinaus ergibt sich bei der einkommensbedingten Aufteilung ein Bauch in der Mitte des Diagramms. Entsprechend gibt es im Mittelstand der US-Gesellschaft eher weniger Potenzial zum Wechsel, dafür aber auch bei Leuten, die sehr wenig verdienen.

Mac-Nutzer bleiben Apple treu

Verto Analytics hat darüber hinaus auch Mac-Nutzer gefragt, ob bei Ihnen Potenzial zum Wechsel bestünde. 98 Prozent der Befragten Mac-Nutzer gaben an, kein Interesse am Austausch ihres Mac zu einem Windows-Computer zu haben.