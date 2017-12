Take-Two Interactive und Firaxis haben sich entschieden das große Sid Meier’s Civlization VI für das iPad zu veröffentlichen. Als Partner für die Portierung hat man sich Aspyr Media ausgeguckt. Sie können ab sofort die an die Touchscreen-Bedienung angepasste Variante im App Store herunterladen. Sogar gratis. Wenn Sie allerdings das volle Spiel spielen wollen, müssen Sie das per In-App-Kauf freischalten. Der Preis hat sich gewaschen, zeigt aber, dass die Zeit der AAA-Games so langsam beginnt.

Logo zu Sid Meier‘s Civilization VI (Bild: Hersteller)

In den letzten Wochen gab es einige Neuveröffentlichungen und Ankündigungen, die iOS-Gamer glücklich gemacht haben dürften. Beispielsweise für das Abenteuerspiel „Life is strange“. Doch nun kommt ein Strategiespiel ganz besonderen Ausmaßes daher. Neben Titeln wie Anno, Die Siedler oder Age of Empires ist es vermutlich „das“ Strategiespiel schlechthin. In der neusten Version gibt es Civilization VI nun im App Store.

Systemanforderungen: iOS 11 notwendig

Damit Sie aber in den Genuss von Civilization VI kommen, müssen Sie mindestens iOS 11.1.2 installiert haben. Außerdem funktioniert das Spiel nur auf dem iPad Air 2, dem aktuellen 2017er iPad oder eben allen vorhandenen iPad Pro. Es handelt sich dabei nicht um eine abgespeckte Version. Sie erhalten auf dem Apple-Tablet den gleichen Spielumfang wie am Desktop. Der Vorteil ist meiner Meinung nach, dass die Touchscreen-Bedienung Sie die Weltkarte handhaben lässt, wie ein echter Städtebauer.

Lediglich der Mehrspielermodus ist momentan noch auf das lokale Netzwerk beschränkt. Aspyr möchte aber zumindest auch einige Downloadinhalte zum Spiel hinzufügen. Vielleicht wird der Multiplayer ja ebenfalls um eine Internet-Variante erweitert.

Screenshot aus Sid Meier‘s Civilization VI für iPad (Bild: Hersteller)

Vollversion von Civilization VI für iPad per In-App-Kauf

Die ersten 60 Züge in dem rundenbasierten Spiel sind frei spielbar, ohne Einschränkungen. Wollen Sie Civilization VI darüber hinaus weiterspielen, müssen Sie die Vollversion per In-App-Kauf freischalten. Das geht ins Geld. Denn Aspyr möchte 60 Euro dafür haben, also ähnlich viel wie für das Spiel am Computer – sieht man von Angeboten ab. Noch bis zum 4. Januar bekommen Sie aber 50 Prozent Rabatt und einen Einführungspreis von rund 30 Euro angeboten.

Es wird interessant sein zu sehen, wie Interessenten damit umgehen. Auf den ersten Blick hört sich der Preis hoch an. Doch in Zeiten, da man für Freemium-Mist-In-Game-Währung hunderte Euro ausgeben kann, ist dieses Modell eine interessante Abwechslung. Danke der Probezüge müssen Sie auch nicht die Katze im Sack kaufen.