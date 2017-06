Nintendo-Fans kreuzen sich den 29. September 2017 im Kalender an. An diesem Tag bringt das Videospielunternehmen das „Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System“ heraus. Die Miniatur-Version des SNES kommt mit 21 vorinstallierten Spielen, darunter eines, das so nie am Markt erschien.

Das Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System (Bild: Nintendo)

Nintendo lässt seine 16-Bit-Konsole SNES wieder aufleben. In gleicher Art und Weise, wie man es zuvor mit dem Nintendo Entertainment System tat, geschieht dies Ende September dann mit dem „Super Nintendo Entertainment System“, kurz SNES. Ab Werk sind 21 Spiele vorinstalliert, darunter das nie veröffentlichte Star Fox 2.

Erfolg garantiert? Mini-SNES für Fans der 90er

1992 startete das SNES in Europa. 2017 startet es erneut. Diesmal aber als Miniaturausgabe von Nintendos zweiter TV-Spielkonsole. Das System beheimatete einige der größten 16-Bit-Videospielhits aller Zeiten. Dazu zählen Klassiker wie „Super Mario World“, „The Legend of Zelda: A Link to the Past“, „Super Metroid“ oder das futuristische Rennspiel „F-ZERO“.



Das neue Mini-SNES können Sie buchstäblich in die Hand nehmen (Bild: Nintendo)

Angeschlossen wird das Mini-SNES wie schon das Mini-NES per HDMI-Kabel an einen kompatiblen Fernseher. Mit dem Spiel Star Fox 2 wird hierzulande ein Spiel mit von der Partie sein, das nie erschienen ist. In Europa wurde das Weltraum-Abenteuer allerdings damals als Starwing angeboten. Der Nachfolger ist laut Nintendo noch während der SNES-Ära entwickelt worden. Das Unternehmen brachte das Spiel jedoch nicht mehr auf den Markt, weder in Europa noch anderswo. Eine Herausforderung gibt es in dem Zusammenhang außerdem: Denn nur wer den ersten Level des Original-Star Fox schafft, spielt sich damit den Zugang zu Star Fox 2 frei.

Optisch wurde das Mini-SNES der Original-Konsole detailgetreu nachgebildet, ist aber natürlich wesentlich kleiner.

21 Spieler auf Mini-SNES vorinstalliert

Nintendo verrät, das folgende Spiele auf der Konsole installiert sind:

Contra III The Alien Wars (europäischer Titel: Super Probotector: Alien Rebels),

Donkey Kong Country,

EarthBound,

Final Fantasy III (japanischer Titel: Final Fantasy VI),

F-ZERO,

Kirby Super Star (europäischer Titel: Kirby’s Fun Pack),

Kirby’s Dream Course,

The Legend of Zelda: A Link to the Past,

Mega Man X,

Secret of Mana,

Star Fox (europäischer Titel: Starwing),

Star Fox 2,

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting,

Super Castlevania IV,

Super Ghouls ’n Ghosts,

Super Mario Kart,

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars,

Super Mario World,

Super Metroid,

Super Punch-Out!! und

Yoshi’s Island.

Nintendo fügt diese Spiele bei, weil man der Meinung ist, es handle sich allemal um Klassiker.

Im Lieferumfang des „Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System“ enthalten sind ein HDMI- und ein USB-Kabel, sowie zwei Super NES Classic Controller mit Kabelanschluss. Dies ist ein Unterschied zum Mini-NES, bei dem das Unternehmen nur einen Controller beilegte und aber separate Gamepads verkaufte. Während die Konsole mittlerweile ausverkauft ist und man auf eBay und anderswo dafür teuer zur Kasse gebeten wird, wurden die Zusatzcontroller in Märkten von Saturn und Media Markt teils für unter 10 Euro „verramscht“. Dem möchte Nintendo vermutlich vorbeugen. Denn bislang gibt es keine Hinweise auf separat erhältliche Controller für das Mini-SNES.